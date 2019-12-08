11.6 مليار درهم إجمالي المنافع السكنية للمواطنين بأبوظبي في 2019

أبوظبي (الاتحاد) توجه جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي العهد، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لرعايتهما الدائمة لقطاع الإسكان ودعمهما اللامحدود لتحقيق رفاه المواطن وسعادته بما يضمن الاستقرار الاجتماعي للأسرة المواطنة.

جاء ذلك اثناء ترؤسه لاجتماع مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان الرابع لعام 2019 بحضور أعضاء المجلس: سيف بدر القبيسي، سيف علي القبيسي، عبدالله عبدالحميد الساهي، علي جاسم المزروعي، علي الحاج المحيربي، وبشير خلفان المحيربي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالإنابة.

اطلع المجلس خلال اجتماعه على المواضيع المدرجة على جدول أعماله والتي تضمنت حالة المشاريع الرأسمالية لمشاريع الإسكان في الإمارة، ومتابعتها أولاً بأول مع الشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ المشاريع الإسكانية ومراحل إنجازها حسب الخطط المعتمدة، بالإضافة إلى الإطلاع على الخدمات الإسكانية بكافة أنواعها. كما اطلع المجلس على حالة المبادرات والمشاريع والتأكد من ضمان تحقيقها لمستهدفات المؤشرات الاستراتيجية.

واستعرض المجلس التقرير النهائي للمنافع السكنية 2019 حيث بلغت حصيلة ما تم إصداره أكثر من 6000 قرض سكني وتخصيص نحو 250 مسكناً وتوزيع نحو 1800 أرض سكنية، وبقيمة إجمالية بلغت 11.6 مليار درهم.

يشار إلى أن هيئة أبوظبي للإسكان تأسست لتحقيق مجموعة من الأهداف والمهام الاستراتيجية، والتي تشمل تنفيذ برامج إسكان المواطنين، وتحديد متطلبات تنفيذ هذه البرامج، وإعداد التجهيزات اللوجستية لمتطلبات البنية التحتية، وتطوير برامج الإسكان والنظم واللوائح الخاصة بكل برنامج، واستلام الطلبات الخاصة بمختلف أنواع برامج الإسكان وقروض الإسكان من المواطنين ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

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