الامارات | «التعليم والمعرفة» تطلق برنامج المنح الدراسية لأصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم والمعرفة» تطلق برنامج المنح الدراسية لأصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن طرح برامج بعثات دراسية لطلبة الصف الثاني عشر من أصحاب الهمم، لدراسة البكالوريوس في عدد من التخصصات الجامعية، مشيرة إلى أن البرنامج مخصص للطلبة الإماراتيين من ذوي الهمم، لتوفير فرص تعليمية متميزة لهم، في جامعات رائدة عالمياً.

وأكدت الدائرة تقديم بعثات دراسية وفق برامج المنح، التي يبلغ عددها نحو 18 برنامجاً، بهدف تمكين الكوادر الوطنية من التحصيل العلمي في أرقى الجامعات، مشيرة إلى ابتعاث الطلبة بتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، إضافة إلى توفير التوجيه والإرشاد الأكاديمي الذي يعينهم على تحقيق أفضل النتائج.

وذكرت الدائرة، على موقعها الرسمي، أن برامج البعثات والمنح تشمل: برنامج الطلبة المتميزين، وبرنامج الإجازات الدراسية لموظفي حكومة أبوظبي (للحصول على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه)، وبرنامج أطباء الصحة، والابتعاث لليابان لدراسة الثانوية العامة، ومنحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي، والبعثة الدراسية لذوي الهمم، والدراسات العليا لغير الموظفين، وبعثة هندسة التخطيط العمراني، وبرنامج تبادل الطلاب الدولي، وبرنامج نخبة للتكنولوجيا، إضافة إلى برنامج متاحف المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، لافتة إلى الإعلان عن قائمة التخصصات في كل برنامج عند فتح باب التسجيل.

وتركز المنح والبعثات على عدد من التخصصات ذات الأولوية، وفقاً للأهداف المستقبلية للإمارة، أبرزها تخصصات ذات صلة بالطب والعلوم والهندسة والتكنولوجيا والإدارة والاقتصاد والعلوم الإنسانية والبحوث الاجتماعية والأكاديمية، والتعليم، والدراسات الصحية، والسياحة، والدراسات البيئية ودراسات المتاحف.

وأشارت الدائرة إلى أن برنامج الابتعاث لليابان لدراسة الثانوية العامة، يوفر للطلبة المواطنين الدارسين في المدارس الخاصة (منهاج ياباني) في إمارة أبوظبي، فرصة تعليمية متميزة لدراسة المرحلة الثانوية باليابان، فيما يقدم برنامج الدراسات العليا لغير الموظفين، فرصاً دراسية للالتحاق ببرامج الدراسات العليا في جامعات رائدة عالمياً، وتخصصات ذات صلة بالطب والعلوم والهندسة والتكنولوجيا والإدارة والاقتصاد والعلوم الإنسانية والبحوث الاجتماعية والأكاديمية.

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ولفتت الدائرة إلى أن بعثة هندسة التخطيط العمراني، التي توفرها بالتعاون مع دائرة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في أبوظبي، تمثل فرصة للطلبة الإماراتيين المتفوقين دراسياً للالتحاق ببرامج البكالوريوس في جامعات رائدة عالمياً، ضمن تخصصات مختلفة في مجال التخطيط العمراني، فيما يتيح برنامج تبادل الطلاب الدولي فرصاً تعليمية فريدة من نوعها، بالتعاون مع مؤسسات تعليمية كبرى خارج الدولة، عبر برنامج تبادل الطلاب الدولي، إضافة إلى توفير فرص التدريب والتعليم المهني لهم داخل الدولة.

وأكدت الدائرة أن باب التقديم يفتح مرة واحدة في السنة، ويتم إلكترونياً فقط، ولا ينظر في الطلبات غير المستوفية الوثائق المطلوبة، أو الطلبات المقدّمة بعد انتهاء فترة التقديم، مشيرة إلى أن إدارة البعثات ستتواصل مع مقدمي طلبات البعثات الدراسية، لإخبارهم بآخر المستجدات المتعلقة بطلباتهم، وإبلاغهم بالقرار فور صدوره.

وكانت الدائرة نظمت، الأسبوع الماضي، منتدى للطلبة المبتعثين في الولايات المتحدة الأميركية، بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة، من الشركاء الاستراتيجيين الذين يقومون برعاية عدد من المبتعثين للدراسة هناك، حيث شكّل المنتدى منصة تفاعلية سمحت للطلبة باستكشاف الفرص الوظيفية، والمسارات المهنية المتاحة بعد التخرج.

المزايا والمكافآت

يتضمن برنامج منح وبعثات أبوظبي العديد من المكافآت التي يحصل عليها الطالب، تشمل تغطية الرسوم الدراسية، ومخصصاً شهرياً يتضمن بدل السكن، وتغطية التكاليف التحضيرية للسفر (تصرف في بداية البعثة الدراسية فقط)، ومكافآت مالية إضافية للتميز الأكاديمي، وتغطية بدل الكتب الدراسية، وتذاكر سفر سنوية، وتغطية التأمين الصحي، وتوفير فرص تدريب عملي ومهني خلال فترة البعثة الدراسية، إضافة إلى المساعدة على توفير فرص عمل متميزة عند التخرج. وشملت التخصصات التي حدّدتها الدائرة للبعثات الدراسية خارج الدولة، خلال العام 2018-2019، الطب والعلوم الصحية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكيميائية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الإلكترونية، والهندسة النووية، والهندسة الصناعية، وهندسة الطيران، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والجيولوجيا، وعلوم المواد، وعلوم الفضاء، والكيمياء الصناعية، والتكنولوجيا الحيوية وعلم الوراثة، والمالية، والمحاسبة، والاقتصاد، والإحصاء.