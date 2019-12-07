حاكم عجمان يوجه بتقديم مساعدات شتوية ويحضر حفل الأيتام في الأردن

وجه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بتقديم مساعدات شتوية للأسر المحتاجة في المملكة الأردنية لتخفيف المعاناه عنهم خلال فصل الشتاء .

وأكد سموه بأن دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تولى اهتماماً كبيرًا بالوقوف بجانب الأشقاء ورفع المعاناة عنهم وأن من واجبنا تجاه أشقائنا في الأردن مد يد العون لهم وتقديم المساعدات الإنسانية للأسر المحتاجة ليتغلبوا على مصاعب الحياة التي يواجهونها.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تكريم الأيتام السنوي الذي يقام على شرف زيارته للمملكة الأردنية واطلاعه على المشاريع الخيرية والإنسانية التي تقوم بها هيئة الأعمال الخيرية في الأردن.

وأطلع سموه والحضور خلال الحفل على أهم إنجازات مكتب هيئة الأعمال الخيرية لعام 2018 في الاردن والتي شملت مختلف المشاريع الاجتماعية والإنتاجية والصحية والإغاثية مثل كفالة الأيتام حيث وصل عدد المكفولين ثمانية آلاف 268 يتيماً فضلا عن الكفالات الأخرى وبلغ اجمالي الميزانية المصروفة لهم أربعة ملايين و802 ألف دولار تقريبًا.

وأما مشاريع الأسر المنتجة والتي تقدم لها قروض حسنة وبدون فوائد لأمهات الأيتام واولياء امورهم لإقامة مشاريع منتجة تدر عليهم دخلاً اضافياً فقد بلغ عددها حتى نهاية العام الماضي 91 مشروعاً إنتاجياً في مجالات مختلفة بلغت قيمتها 86 ألفاً و940 دولاراً أما البرامج والمشروعات الأخرى فبلغ عددها العام الماضي 53 مشروعاً في المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية ومنها الخياطة وتجهيز الأطعمة والرغيف الخيري وغيرها حيث بلغت قيمة تلك المشاريع مليونا و362 ألف دولار.

كما استمع سموه إلى عدد من قصص النجاح لبعض الأسر المنتجة وسير العمل وأحوال المحتاجين والأيتام ودور الهيئة في تقديم المساعدات وتوفير الاحتياجات الضرورية للأسر المحتاجة.

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والتقى سموه بمجموعة من الأيتام المكفولين لدى الهيئة وعدداً من أمهات الأيتام المستفيدات من مشاريع القروض الصغيرة وعدداً من طلبة العلم الذين يدرسون على كفالة سموه وذلك استمرارا لنهج سموه في تفقد أحوال الاسر المحتاجة والأيتام المكفولين في الأردن والاطمئنان على أوضاعهم سنوياً.

وتشير الإحصائيات إلى أن توجيهات سموه بشأن تقديم مساعدات للمحتاجين في الأردن عبر المشاريع الخيرية والإنسانية في العام الماضي بلغت اكثر من 23 مليون درهم استفادت منها نحو 21 ألف أسرة من الاسر المحتاجة والأيتام تركزت غالبيتها على المشاريع الشتوية والإغاثية والأسر المنتجة وكفالة ورعاية الأيتام.

ووجه سموه هيئة الاعمال الخيرية بمضاعفة الجهود خلال فصل الشتاء لتنفيذ المشروعات الشتوية لتخفيف المعاناة عن الأسر المحتاجة خلال برودة الطقس في جميع مدن الأردن بتوفير البطانيات وكسوة الشتاء والمدافئ ووقود التدفئة.

وأشاد سموه بالدور الذي تقوم به هيئة الأعمال الخيرية في مركزها الرئيسي في عجمان وعبر مكتبها في العاصمة الأردنية عمان من مبادرات إنسانية وخيرية وتقديم العون والمساعدة للأسر المحتاجة.

حضر الحفل الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية وسعادة أحمد على محمد البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية وحمد بن غليطه الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان وطارق بن غليطه الغفلي مدير مكتب صاحب السمو الحاكم وعدد من كبار المسؤولين.

من جانبه قال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس أمناء الهيئة إنه سيتم على الفور تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان بتوفير مساعدات شتوية للأسر المحتاجة واللاجئين تتضمن كسوة الشتاء والبطانيات واجهزة ومواد التدفئة للتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم في ظل الظروف الجوية الباردة التي يشهدها الأردن في فصل الشتاء من خلال التعاون والتنسيق بين مكتب هيئة الأعمال الخيرية في الأردن ووزارة التنمية الاجتماعية الأردنية.