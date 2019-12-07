حملة شرطة أبوظبي "خلك حذر" تعزز الوعي بجرائم النصب الهاتفي والإلكتروني

أكد استطلاع للرأي أجرته شرطة أبوظبي مؤخرًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن حملة "خلك حذر" اسهمت في تعزيز الوعي لدى 80% من الجمهور بأساليب النصب والاحتيال الهاتفي التي يستدرج بها المحتالون ضحاياهم لسلب أموالهم وبياناتهم المالية والبنكية.

وأوضح الاستطلاع الذي استهدف قياس أثر الحملة الإعلامية التي أطلقتها شرطة أبوظبي منذ أبريل الماضي أن جمهور الناطقين باللغة الانجليزية هم الأكثر استفادة من رسائل الحملة مقارنة بالناطقين باللغات العربية والآسيوية من الأشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع مضيفاً أن الحملة نشرت رسائل بعدة لغات، من بينها العربية والانجليزية والأوردو والفلبينية.

وكشفت عمليات الرصد الإعلامي أن الرسائل التوعوية للحملة وصلت إلى قرابة 2 مليون شخص عبر شبكات التواصل الاجتماعي والبرامج الإذاعية والتلفزيونية التي أسهمت بشكل كبير في توسيع انتشار الحملة منذ إطلاقها في أبريل الماضي بالتعاون بين شرطة ابوظبي ممثلًة في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي، وإدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع، وإدارتي المعلومات الأمنية والإعلام الأمني في قطاع شؤون القيادة وبين هيئة تنظيم الاتصالات، ومؤسسة الإمارات للمواصلات وقطاع المصارف والبنوك.

وقال العميد محمد علي المهيري مدير إدارة الإعلام الأمني في قطاع شؤون القيادة، إن الاستراتيجية الإعلامية لحملة "خلك حذر" استهدفت التعزيز المستمر لوعي الجمهور بأساليب الخداع والتضليل التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بضحاياهم وإيهامهم بجوائز وهمية أو سرقة بياناتهم البنكية وأرقام البطاقات الائتمانية من خلال الرسائل الهاتفية مؤكدًا أن تلك العصابات تحاول تغيير أساليبها من حين لآخر بعدما ضيقت شرطة ابوظبي والجهات المعنية الخناق على تشكيلاتها الإجرامية وألقت القبض على العديد من عناصرها في عمليات أمنية نوعية.

وأضاف أن شرطة أبوظبي وضعت خطة إعلامية تضمن استمرارية حملة "خلك حذر" وتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع وتشجيع الأشخاص على الإبلاغ الفوري بمجرد استلامهم لرسائل أو اتصالات مجهولة وغير موثوقة ما أدى إلى زيادة أعداد الذين أبلغوا وانخفاض عدد المتعرضين لحالات النصب الهاتفي خلال الشهور الأخيرة.

ومن جانبه أشار المقدم بهيان حمد العامري رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية بمنطقة العين إلى أن عدد المستفيدين من الحملة فِي منطقة العين، بلغ أكثر من 10 آلاف شخص فيما استفاد نحو 4500 شخص من خلال محاضرات توعوية استهدفت الطلبة وعمال شركات واولياء امور في منطقة العين بالتعاون مع مديرية شرطة منطقة العين في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، حول النصب الهاتفي والإلكتروني، وبعض النصائح القانونية، ضمن حملة "خلك حذر".

وأضاف انه تم تنظيم اكثر من 55 زيارة لدوائر حكومية ومؤسسات خاصة وشركات في المدن العمالية استهدفت نحو 4440 شخصاً، في جميع مناطق العين كما استفاد من الحملة 6000 شخص من خلال بث ونشر مادة توعوية عن الحملة وأهدافها للجمهور عبر شاشات العرض في المولات والمراكز التجارية والشركات والمجالس في مدينة العين وعرض المادة التوعوية عبر الشاشات الإعلانية ودور العرض السينمائية.

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وأشار إلى أنه تم نشر المادة التوعوية للحملة من خلال الفعاليات والمهرجانات التي أقيمت في منطقة العين كمهرجان تلال سويحان الصحراوي ومهرجان العين 2019 في حديقة هيلي وملتقى العين السكاني .

ومن جانبه أوضح الرائد مكتوم سعيد المزروعي،رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية بمنطقة الظفرة أن 12400 شخص استفادوا من الحملة في منطقة الظفرة، من خلال محاضرات توعوية استهدفت الطلبة وعمال شركات وأولياء الامور في مدن الظفرة. مضيفًا أنه تم تنظيم اكثر من 38 زيارة لدوائر حكومية ومؤسسات خاصة وعدد من البنوك استفاد منها 3180 شخصاً.

كما استهدفت الحملة 6200 شخص من خلال ارسال رسائل توعوية عن طريق الواتسآب بالتنسيق مع البلدية في منطقة الظفرة ومؤسسة التنميه الاسريه بالاضافة إلى بث ونشر مادة توعوية للجمهور عبر شاشات العرض في المولات والشركات والمجالس في مدينة الرويس.

وأكد أهمية تكاتف الجهود المؤسسية والمجتمعية لإنجاح أهداف الحملة، داعياً أفراد المجتمع إلى ضرورة عدم الاستجابة للمكالمات والرسائل الخادعة، وسرعة الإبلاغ عنها؛ لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية مدّخراتهم من هجمات قراصنة الهواتف المتحركة وشبكة الإنترنت.

وحث الجمهور على سرعة الإبلاغ عند التعرض لحالات النصب الهاتفي بالتوجه لاقرب مركز شرطة، وللاستفسارات دعاهم للتواصل مع خدمة أمان على الرقم 8002626 أو إرسال رسالة نصية على الرقم 2828 أو زيارة الموقع الإلكتروني للخدمة: https://www.adpolice.gov.ae/en/aman/Pages/default.as

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