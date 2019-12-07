آخر المقالات, الإمارات مشاركة

كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 7 ديسمبر 2019

بالصور| مجموعة نادرة من منتجات آبل في الإمارات

تشتهر دبي عالميًا بمبانيها العالية وأجوائها المستقبلية، لكن ما قد لا يدركه الكثيرون هو أنها تضم ​​أيضًا إحدى المجموعات الخاصة الأكثر قيمة في العالم من أجهزة الكمبيوتر التي تقدم لمحة عن الماضي، وعلى وجه الخصوص، تاريخ منتجات أبل.

يقول جيمي غريوال، وهو ينظر حول غرفة مليئة بأجهزة آبل التاريخية: “أنا معجب بجميع الأشخاص الذين ساعدوا في تصميم وبناء هذه الأشياء”.

يقول غريوال إن اهتمامه بالحواسيب بدأ في رياض الأطفال، حيث التحق بالمدرسة الأمريكية بدبي. واشترت المدرسة الكمبيوتر في عام 1978، مما يجعل من المدرسة الأمريكية واحدة من أوائل عملاء Apple في دولة الإمارات.

وبعد الانتهاء من المرحلة الابتدائية في دولة الإمارات ثم تخرجه لاحقًا من جامعة ديوك في الولايات المتحدة، عثر غريوال الذي كان يجمع بالفعل أكبر عدد ممكن من منتجات شركة أبل على وظيفة في مايكروسوفت.

Advertisements

ويستخدم غريوال أحد أجهزة كمبيوتر Apple Lisa الأصلية القليلة المتبقية، التي تم طرحها لأول مرة في عام 1983. وهناك أيضًا خادم Apple UNIX نادر في المجموعة.

كما تضم المجموعة نموذج أولي لـ Apple Interactive Television Box من عام 1994، ولم يتم إطلاق هذا المنتج للجمهور، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.