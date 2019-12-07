كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شابان في دبي يطلقان منصة للأفكار الجديدة

أطلق شابان في دبي مسابقة تمنح رواد الأعمال الشباب الطموحين منصة لعرض أفكارهم الناشئة.

ويتم تنظيم التحدي العالمي لريادة الأعمال من قبل طلاب كلية دبي ريان مالك ويوسف ضياء، وسيحقق الفريق الفائز جائزة بقيمة 5000 درهم.

ونتج عن الشراكة بين ريان ويوسف مع كبرى الشركات إطلاق ThinkSmall-ThinkSmart لبدء هذه المنافسة.

ويتعين على المشاركين تقديم الأفكار في واحدة من الفئات الأربع: التعليم، التكنولوجيا، الصحة والرياضة والبيئة.

وستكون هناك ثلاث جولات، بدءًا من التقديم عبر الإنترنت، ثم عرض تقديمي أمام لجنة من الحكام، تليها النهاية الكبرى في 18 أبريل 2020.

وقال يوسف: “قبل إطلاق هذه المبادرة، كنت أشك إلى حد ما فيما إذا كان هناك ما يكفي من الطلب بين الطلاب لإنشاء منتجهم الخاص والدخول في منافسات. وهكذا، أنشأت مع ريان أول جمعية في دبي لريادة الأعمال في كلية دبي، لتزويدنا بفهم حول ما إذا كان عدد الطلاب المهتمين بالريادة كافياً”.

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وأضاف: “لدهشتي، حضر 40 طالباً إلى الجلسة الأولى بعد المدرسة يوم الخميس. كان لدى كل طالب فكرة تجارية، لكنهم جميعًا لديهم نفس القضية المشتركة – لم يكن هناك نظام أساسي للطلاب لعرض أفكارهم وتنفيذها”.

وقال مالك: “يعد دعم رواد الأعمال هؤلاء، سواء كان ذلك من خلال الجوائز أو الاعتراف الإعلامي، أمرًا ضروريًا في تطوير مجتمع من رواد الأعمال لأنهم سيشكلون مستقبل هذا العالم. علاوة على ذلك، من خلال توفير الدعم، سيؤمن الطلاب الشباب الآخرون بوجود فرصة لهم لإحداث تأثير”.

وأضاف: “بعد أن أمضيت السنوات العشر الأخيرة في دبي، اعتدنا أنا يوسف على فكرة أنه من المستحيل إنشاء مشروع تجاري خاص بك في هذه المنطقة، إذا كان عمرك أقل من 18 عامًا. ومع ذلك، بسبب الدعم من الشركات الكبيرة ومع التعرف على وسائل الإعلام ، سيتمكن الطلاب قريبًا من أخذ أفكارهم المبتكرة وتحويلها إلى حقيقة واقعة”.

ويجب أن يتكون كل فريق من شخص إلى خمسة أشخاص ويجب أن يتراوح عمر الطلاب بين 11 و 18 عامًا. ويمكن إجراء التسجيل عبر الإنترنت على www.globalentrepreneurshipchallenge.com للجولة الأولى والموعد النهائي هو 31 ديسمبر، بحسب موقع زاوية.