كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أهم أفلام الكريسماس في سينما الهواء الطلق بدبي تعد دور السينما في الهواء الطلق واحدة من النشاطات المفضلة للكثيرين خلال الأجواء الأكثر برودة في دبي. ومع اقتراب الكريسماس، تقدم سينما الهواء الطلق مجموعة من الأفلام الكلاسيكية، وفيما يلي أهمها، بحسب واتس أون: The Pointe سيتم تخصيص أول يومين من شهر ديسمبر لعرض الأفلام الاحتفالية في سينما The Pointe الخارجية على الشاطئ. وفي 7 ديسمبر سيتم عرض Home Alone 1، ثم في 14 ديسمبر يعرض The Sticky Bandits، مع عرض Home Alone 2. facebook.com/ThePointePalm Zero Gravity تستضيف يوم الأحد 22 كانون الأول (ديسمبر) مهرجانها الاحتفالي، مع عرض فيلم Home Alone بجزأيه الأول والثاني. هاتف: 043990009. Facebook.com/Zero.Gravity.Dubai Advertisements Urban Outdoor Cinema تقدم Urban Urban Cinema ثلاثة أيام كاملة من الأفلام الاحتفالية التي تم التخطيط لها قبل عيد الميلاد مباشرة، من السبت 21 ديسمبر إلى الاثنين 23 ديسمبر. وستبدأ يوم السبت مع Home Alone، يليه rom-com Love Actually يوم الأحد. هاتف: urbanoutdoorcinema.com. 0568956280 Azure Beach سيتم تقديم عرض يوم 25 ديسمبر لأمسية ليالي البحر الشهيرة يوم الأربعاء في شاطئ أزور على فيلم احتفالي صديق للعائلة The Grinch. هاتف: azure-beach.com. 0527779472

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