خصم 75% لحاملي «إسعاد» على رسوم «الكلية الأميركية»

دبي (الاتحاد)

جددت لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي تعاونها مع «الكلية الأميركية» في دبي للعام الثاني على التوالي، حيث ستقدم الكلية لحاملي البطاقة منحة دراسية كاملة جديدة لفترة أربع سنوات بقيمة 131 ألف درهم، واستحداث خصم بنسبة 75% على الرسوم الإجمالية لبرامج الكلية في كافة التخصصات، وذلك للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة والحاصلين على نسبة 90% فما فوق، على أن يحافظ الطالب على معدل تراكمي لا يقل عن 0.3، بالإضافة إلى حسم بنسبة 25% على برامج الكلية للطلاب حاملي البطاقة من الحاصلين على معدل أقل عن 90% في الثانوية العامة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لبنود استمارة تقديم العروض المعتمدة من قبل الدكتور حسن وهبه، رئيس الكلية، ومنى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي.

وأشار زكريا سيف، رئيس قطاع التعليم في لجنة بطاقة إسعاد إلى أن عدد المستفيدين منذ توقيع الاتفاق بلغ 24 طالباً، بوفر مالي وصل في السنة الأولى إلى 243 ألف درهم، ومع استمرار الطلاب في الدراسة للثلاث سنوات قادمة سيصل الوفر المالي إلى مليون و23 ألفاً و120 درهماً.