شرطة الشارقة تطلع على آلية تصنيع لوحات المركبات في بولندا

الشارقة (الاتحاد) زار وفد من إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، برئاسة المقدم محمد أحمد المحرزي رئيس قسم ترخيص الآليات، مصنع «أوتال» بجمهورية بولندا المتخصص في مجال تصنيع لوحات المركبات، للتعرف على طبيعة تصميم اللوحات وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، في إطار سعي القيادة العامة لشرطة الشارقة، للارتقاء بمستوى الخدمات بكافة قطاعاتها.

وقال المقدم محمد أحمد المحرزي رئيس قسم ترخيص الآليات: تأتي الزيارة تأكيداً على حرص شرطة الشارقة الدائم على تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات الحكومية في مجال تقديم الخدمات، وقد جاءت زيارتنا لمصنع «أوتال» المختص في تصنيع لوحات المركبات بأحدث المواصفات العالمية وبطرق حديثة، للاطلاع على أحدث البرامج ومعدات التصنيع المتطورة في هذا المجال، والتي وقفنا عليها خلال جولتنا داخل أروقة المصنع.

وأعرب المقدم المحرزي، والوفد المرافق له عن شكرهم للمسؤولين بالمصنع، على حسن الاستقبال والتعاون، وإتاحتهم الفرصة بتبادل الخبرات الفنية، والمعلومات بين الجانبين، والتي تحقق الاستفادة المرجوة في مجال تقديم الخدمات المرورية.

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