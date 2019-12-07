44 ألف مستفيد من «التوعية الأسرية» لشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت شرطة أبوظبي حملتها التوعوية «أسرة متماسكة.. مجتمع أكثر أمناً»، التي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، وركزت على تعزيز الترابط الأسري لمجتمع آمن، واستفاد منها 44 ألف شخص.

وأكد العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع، اهتمام شرطة أبوظبي بالأسرة وأمنها وأمانها، وتعزيز السلوكيات الصحيحة، ونشر القيم الإنسانية والمواطنة الإيجابية، وإيجاد جيل قادر على تحمل المسؤولية المجتمعية.

وأوضح أن برنامج الحملة التوعوي نفذ على يد فريق مؤهل ومدرب على مستوى عال حيث عقدت 18 محاضرة استفاد منها 915 شخصاً وتنفيذ سبع زيارات استفاد منها 5600 ومجالس توعوية عددها 6 استفاد منها 436 شخصاً ورسائل نصية استفاد منها 36891 من الجمهور وصحف بلغات عدة استفاد منها جميع شرائح المجتمع.

ونصح أولياء الأمور بترسيخ دور الأسرة الإيجابي وإعداد جيل آمن معتدل سلوكياً متسلح بالعلم والمعرفة، والاقتداء بمسيرة الآباء المؤسسين للدولة ونهج القيادة الرشيدة التي عززت مسيرة التحديث الحضاري.

وحث على ضرورة العمل الجاد في تعزيز دور الأسرة في كافة شرائح المجتمع والمشاركة الفاعلة والتفكير الإيجابي في أجيال المستقبل وترسيخ منظومة القيم الأخلاقية وتطوير قدرات الأبناء ليسهموا في مسيرة الوطن الآمن.

وأوضح أن الحملة أسهمت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي ونشر الوعي المجتمعي، وتفعيل دور الأسرة وتحقيق السعادة والرخاء.

وقدمت الحملة أنشطة توعية ركزت عن الأسرة ودورها والقوانين التي تحميها وتشكل لها سياج الأمان وحثت على الاختيار الصحيح للزوجين على أسس مبنية على الأخلاق والعلم والدين.

ونشرت إدارة الشرطة المجتمعية أهداف الحملة التوعوية وإيصال رسالتها التوعوية لجميع أفراد المجتمع عبر المجالس والملتقيات الأسرية والمحاضرات وخطبة الجمعة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فيما قدمت مؤسسة التنمية الأسرية ضمن برنامجها للحملة محاضرات هادفة لنشر الإيجابية وإكساب الزوج مهارات هادفة للوصول إلى أسرة مستقرة منتجة وقدمت مراكز الدعم الاجتماعي محاضرات وأطلقت ومضات تحث على تقوية بينيان الأسر وكيانها.

كما اهتمت إدارة الإعلام الأمني بنشر التوعية بعدة لغات وتغطية كل فعاليات حملة «أسرة متماسكة مجتمع أكثر أمناً « تغطية إعلامية شاملة متكاملة وإيصال رسالتها لكل أفراد المجتمع عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لشرطة أبوظبي.

وشارك في الحملة من شرطة أبوظبي: إدارة الشرطة المجتمعية ومراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع وإدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة وشركاء استراتيجيون.