احتفاء بـ«القهوة» في «سيال الشرق الأوسط 2019»

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد معرض سيال الشرق الأوسط 2019 بنسخته العاشرة التي تنظمها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) لإطلاق برنامج حافل بالفعاليات التي تلبي تطلعات الزوار، والتي تتمحور هذا العام حول القهوة من خلال عدد من الأنشطة والمسابقات التفاعلية، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. ويسعى المعرض الرائد في قطاع الأغذية والضيافة على مستوى المنطقة، والذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 9 - 11 ديسمبر، إلى استضافة مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية التي تستقطب جمهور المستهلكين إلى المعرض للمشاركة في فعالياته.

وتحظى منتجات القهوة بحيز واسع على أجندة سيال الشرق الأوسط لهذا العام، نظراً للإقبال الكبير الذي شهدته هذه الفعالية العام الماضي مع توافد 7.463 زائراً لشراء منتجات القهوة وحبوب البن، حيث ستقام هذا العام بطولة الإمارات الوطنية للقهوة ضمن المعرض بهدف تسليط الضوء على الموهوبين من خبراء تحضير القهوة من مختلف أنحاء المنطقة، ويأتي على رأسها بطولة فن اللاتيه الوطنية وبطولة الدلّة والإبريق الوطنية اللتان تحظيان باعتماد جمعية القهوة المتخصصة، التي تهدف بشكل أساسي إلى مواصلة تطوير خبرات المختصين بهذا المجال في دولة الإمارات وتعزيز الجهود التوعوية بثقافة القهوة.

وتستهدف بطولة فن اللاتيه الوطنية خبراء تحضير القهوة، حيث تسلط الضوء على مهاراتهم الفنية في مشهد تنافسي، ويجري تقييم أعمالهم بناء على المزايا الجمالية والإبداع، ومدى تطابق الأنماط في التصاميم المزدوجة ودرجة التباين والأداء عموماً.

فيما تسعى بطولة الدلّة والإبريق الوطنية إلى إبراز مواهب الخبراء في إعداد فنجان من القهوة على أصولها. وتعد تقنية الدلة والإبريق التقليدية من أقدم أساليب تحضير القهوة على مر التاريخ في الشرق الأوسط، حيث يتم إعدادها عبر تسخين إبريق ذي مقبض ممدود على الرمال الساخنة أو المواقد الحديثة. ومن المزمع انطلاق فعاليات بطولات القهوة العربية 9 – 11 ديسمبر 2019 بتنظيم دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، سعياً لإحياء تراث وتقاليد القهوة العربية باعتبارها جانباً مهماً من جوانب ثقافة المنطقة. وتشمل بطولات القهوة العربية خمس فئات تهدف جميعها لتقييم معرفة وإتقان المشاركين من حيث تراث القهوة واختيار وتحميص حبوب القهوة وتجهيز القهوة وتقديمها للضيوف. كما تخصص البطولات جوائز لفئتي التحميص وأفضل مشروب مبتكر بالقهوة العربية.

وإضافة إلى ذلك، تنظم وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع مبادرة «فود فور إيفر» ضمن أعمال المعرض مبادرة وتحدياً كبيراً في الطهي، يركز على تنويع المواد الغذائية المستخدمة في صناعة الغذاء عبر التركيز على مواد محلية من البيئة الإماراتية، وتوظيف عدد من أمهر الطهاة العالميين لها في صناعة مجموعة واسعة من الأطباق والأكلات. يأتي ذلك ضمن أهداف الوزارة الاستراتيجية والتزامها تجاه العمل على الحد من هدر الغذاء ونشر سلوكيات الاستهلاك المستدام.وستركز المبادرة على أهمية تنويع المواد الغذائية ومدى مساهمة هذا التنويع في ضمان استدامة الموارد، وتحقيق الأمن الغذائي. وتأتي فعالية تحدي الطهي ضمن أعمال الاجتماع العالمي الثاني لمبادرة «فود فور إيفر» الذي سيعقد بالتزامن مع أعمال المعرض.

كما سيستضيف المعرض فعالية فن الطبخ (فود آرت)، التي ينظمها المركز الوطني للتدريب على فنون الطهي وتحضير الحلويات، والذي تأسس عام 2016 في إمارة أبوظبي ويلتزم بأعلى المعايير المهنية بهدف تطوير سوق الأغذية الوطني والوصول به إلى العالمية. ومن المقرر أن يستضيف ’سيال الشرق الأوسط‘ مسابقة ’لا كوزين‘ التي تنظمها جمعية الإمارات للطهاة بالتعاون مع الاتحاد العالمي لجمعيات الطهاة، وستشهد المسابقة استضافة مجموعة من خبراء خدمات الطعام في المنطقة ومجموعة متنوعة من الأنشطة، مثل نحت الجليد ومنصات الطهي المباشر بمشاركة أبرز الطهاة. كما سيتم تنظيم أكبر مسابقة للطهو في المنطقة، يتنافس من خلالها أكثر من 1000 شيف ضمن 19 فئة مختلفة.

وتجدر الإشارة أن مسابقة «لا كوزين» ستشمل فعالية «جولة الطهاة» بمشاركة طهاة بارزين من الفنادق والمطاعم الإقليمية والدولية، الذين سيقومون بجولات يومية في مختلف أقسام المعرض للقاء العارضين وتذوق واكتشاف منتجات جديدة ومبتكرة.