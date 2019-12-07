شرطة دبي تدعم «قرية سند» لتأهيل أصحاب الهمم

دبي(الاتحاد)

زار اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، يرافقه العميد عبدالله خادم سرور المعصم مدير مركز شرطة بر دبي، رئيس مجلس مدراء مراكز الشرطة، والوفد المرافق له، منتجع قرية سند لتأهيل أصحاب الهمم والمرافق التابعة له، وكان في استقبالهم الدكتور مهند فريحات رئيس «قرية سند»، والمهندس فارس سعيد، وعصمت أبوبكر، مؤسّسَو المنتجع، وعدد من الضباط.

وأطلع اللواء المري على مرافق المنتجع، بحضور العميد عبدالرحيم بن شفيع مدير مركز شرطة البرشاء، ونائبه العقيد ماجد السويدي، والعقيد عبدالمنعم عبدالرحمن رئيس قسم الشؤون الإدارية في مركز شرطة بر دبي، والمقدم الدكتور سعود الرميثي رئيس مجلس أصحاب الهمم وعدد من الضباط.

وناقش اللواء المري مع القائمين على «قرية سند»، تطوير شراكة استراتيجية لرعاية أصحاب الهمم، وإطلاق خط ساخن للحالات الطارئة، وتقديم الدعم والاستشارات في التعامل مع أصحاب الهمم، وتأهيل وعلاج العاملين وأبناء العاملين في شرطة دبي من أصحاب الهمم، وتوفير خدمة الاستشارات التأهيلية والعلاجية، وخلق وظائف لأصحاب الهمم وتدريبهم للعمل في شرطة دبي، بالإضافة إلى تقديم دورات تخصصية في التعامل مع الأطفال من أصحاب الهمم، وتقديم ورش وفعاليات ثقافية وترفيهية.