حملة توعية للحفاظ على المظهر العام بـ«الظفرة»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

نظمت بلدية منطقة الظفرة، ممثلة بفريق التواجد البلدي حملات توعوية استهدفت جميع فئات وشرائح المجتمع بهدف توعيتهم بأهمية المحافظة على المظهر العام والبنى التحتية والتشريعات الحديثة بشأنها، والتأكيد على الالتزام بعدم رمي المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لها، وذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، والمسؤولية الاجتماعية لبلدية منطقة الظفرة للمحافظة على سلامة المظهر العام للمدن.

وتشارك فرق التواجد البلدي على مستوى مدن منطقة الظفرة في اللقاءات والفعاليات المجتمعية وزيارة المواطنين في بيوتهم للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومشاركتهم في المناسبات الاجتماعية. وتقوم تلك الفرق برصد المشوهات إلكترونياً عن طريق نظام (MIMS) الإلكتروني، والذي يتيح المتابعة مع الجهات ذات الصلة لإزالة المشوه. وتعزيزاً للمحافظة على المظهر العام أطلقت بلدية منطقة الظفرة مشروع سيارة التواجد البلدي الذكية الذي يستهدف تسهيل عمل المفتشين لتمكينهم من خدمة المجتمع، والترويج للخدمات التي تقدمها البلدية لمختلف فئات المجتمع خاصة كبار المواطنين وأصحاب الهمم وحماة الوطن لإسعادهم.

وتحث البلدية فرق التواجد البلدي على ضرورة رصد كافة المشوهات والمخالفات التي تشوه المظهر العام والعمل بروح الفريق الواحد للمحافظة على نظافة مدن المنطقة وسلامة البيئة وإزالة كل ما يشوه المظهر الحضاري لأبوظبي. كما أطلقت البلدية برنامج «مسؤول في الميدان» الذي يركز على الارتقاء بالمفاهيم الإنسانية لفرق التواجد البلدي، والفرق الداعمة لها، والمعنية بالمظهر العام وخدمة المجتمع.

وتعمل بلدية منطقة الظفرة بالتعاون مع كافة فئات وشرائح المجتمع للعمل يداً بيد للحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على البيئة وعلى سلامة المجتمع من إضرار بالذوق العام وجمال المدن والأحياء السكنية التي أولتها حكومتنا الرشيدة بالغ الاهتمام.