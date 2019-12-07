ورشة عمل حول تشخيص الأورام والأمراض الجلدية في دبي

دبي (الاتحاد)

انطلقت أمس فعاليات ورشة عمل الديرموسكوب (منظار الجلد)، تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية والتي تعقد لأول مرة في دبي وتختتم اليوم.

ويعتبر التشخيص عن طريق الديرموسكوب إحدى الثورات العلمية والتقنية في مجال تشخيص الأورام والآفات الجلدية المختلفة ومعرفة طبيعتها دون الحاجة إلى الخزعة المخبرية في بعض الأحيان.

وأوضحت الدكتورة فايزة آل علي رئيسة اللجنة المنظمة للبرنامج العلمي أن الديرموسكوب يعتبر أداة منظار بسيطة ولكنها متطورة إلى أبعد الحدود في مقدرتها على تقييم التغيرات في ألوان خلايا الجلد المجهرية، لافتة إلى أن الورشة تهدف إلى أن يكتسب الأطباء المهارات التشخيصية الإكلينيكية في استخدام الديرموسكوب على أيدي أشهر الأطباء على مستوى العالم مع التركيز على استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأورام الجلدية».

وأشار عبدالله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية إلى «أن التشخيص اللاجراحي والذكاء الاصطناعي يعتبران مستقبل الرعاية الصحية في الدولة»، لافتاً إلى أن «مدينة دبي كونها الجهة المضيفة لإكسبو 2020، تسعى لتحسين الرعاية الصحة من خلال استخدام التقنيات المتقدمة تماشياً مع مبادرة استراتيجية دبي للصحة 2021 التي أطلقت في عام 2016».

وتطرح ورش العمل على مدار يومين مواضيع طبية على جانب كبير من الأهمية منها والتشريح المرضي التنبؤي لآفات الجلد، وتشخيص الأورام الجلدية وكيفية التفريق بين الأورام الحميدة منها والخبيثة، بالإضافة إلى تطوير مهارات التعرف على التهابات الجلد الشائعة وأفضل الممارسات بشأن طرق تشخيص أمراض الجلد بشكل دقيق، وتتضمن الورشة محاضرات وورش عمل خاصة للترايكوسكوب أو منظار الشعر لتشخيص أنماط تساقط الشعر وحالات الصلع الوراثي وآفات الشعرية الفطرية والبكتيرية. كما سيتاح للمشاركين فرصة فريدة للمشاركة في جلسة تفاعلية لدراسة حالات مستعصية تمثل تحديات تشخيصية حيث يدير الجلسة البروفيسور إيميليوس لالاس والدكتورة زوي أبالا وهما من أشهر متخصصي منظار الجلد في العالم.

تعتبر هذه الورشة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وتمنح عدد 12 ساعة تعليمية معتمدة من هيئة الصحة في دبي، كما أن الورشة معتمدة من الجمعية العالمية للديرموسكوب