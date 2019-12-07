طقس غائم وأمطار على بعض المناطق

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، مع احتمال تشكل بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط الأمطار خاصة على الجزر والمناطق الشمالية والشرقية.

وقال إن الرياح ستكون معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

وأوضح أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية- شمالية شرقية/‏‏‏ 20 - 35 كم/‏‏‏ساعة، فيما سيكون الخليج العربي متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب الركامية.

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