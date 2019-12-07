إنجاز مركز الرعاية الأولية في المعيريض

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أنجزت وزارة تطوير البنية التحتية، مركز الرعاية الصحية الأولية في منطقة المعيريض برأس الخيمة، والذي بلغت تكلفته 15 مليون درهم، ويخدم الأهالي والمقيمين ويعد إضافة للقطاع الصحي بالإمارة.

وأوضح المهندس راشد المهيري مدير المنطقة الشمالية بوزارة تطوير البنية التحتية، أن مشروع مركز الرعاية الصحية الأولية في منطقة المعيريض جرى تشييده على مساحة 5278 متراً مربعاً وبلغت تكلفة إنشائه نحو 15 مليون درهم، ويتكون المشروع من المبنى الرئيس الذي يشتمل على دور أرضي وقسم للطوارئ وقسم للأمومة وغرفة للتعليم الطبي واستقبال وغرف المرضى والمختبرات والأشعة وقسم العيادات والصيدلية والكافتيريا والقسم الإداري، كما يشمل المشروع مباني للخدمات وتضم ثلاثة ملاحق خدمية إلى جانب الأعمال الخارجية المتمثلة في السور والبوابات.

وذكر أن المشروع إحلال لمركز المعمورة القديم الذي كان أحد أقدم المراكز الصحية الموجودة بالإمارة، وعند تنفيذ عملية الإحلال تبين أن المساحة غير كافية لإنشاء المركز الجديد بمرافقه الجديدة، حيث تم نقله ليشيد في منطقة المعيريض على المساحة المذكورة.

وقال: تضم إمارة رأس الخيمة 18 مركزاً صحياً جرى إحلال غالبية المراكز القديمة منها خلال السنوات الماضية بمراكز حديثة روعي عند تنفيذها أن تقدم خدمات صحية متكاملة للمرضى حيث جرى استحداث الكثير من العيادات بهذه المراكز مثل الأمومة والطفولة وعيادات الأسنان وأمراض العيون وغيرها، كما تم استحداث عدد من المراكز التي تخدم العديد من المناطق مثل مركز شوكة الصحي الذي يخدم منطقة شوكة وعدداً من المناطق المجاورة له، كما نفذت الوزارة إحلال مستشفى شعم القديم بمستشفى حديث يضم أحدث المرافق الخاصة الصحية ويخدم هذا المستشفى العديد من المناطق الواقعة شمال إمارة رأس الخيمة، والتي كان القاطنون فيها يضطرون لقطع مسافات طويلة للوصول للمستشفيات العامة داخل مدينة رأس الخيمة.وتابع: من بين المشروعات التي تنجزها الوزارة حالياً في إمارة رأس الخيمة مبنى مكتب العمل، ومبنى قيادة قوات الأمن الخاصة بالإمارة والذي جرى تشييد 26.5% من مراحل إنشائه، كما أنجزت الوزارة مبنى الجنسية والإقامة بأم القيوين والذي جرى تسليمه الشهر الماضي، ويتكون المشروع من مبنى و3 طوابق وجرى تشييده على مساحة 47 ألف متر مربع، ويضم 443 موقفاً للسيارات، كما أنجزت الوزارة 65% من مركز الدفاع المدني بالإمارة.