«القاسمية» تحتفي بيوم اللغة العربية

الشارقة (الاتحاد) نظم مركز اللغات بالجامعة القاسمية، صباح أمس الأول، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، شارك فيه عدد من الأساتذة والطلبة الذين أبرزوا جماليات اللغة وما بها من جزالة في المعاني والمباني.

وأشاد الحفل بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة القاسمية، بما يوليه سموه من عناية واهتمام ورعاية متواصلة لبواعث الاهتمام باللغة العربية وتنمية روافدها.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد الشيخ، مدير اللغات في الجامعة، أهمية مركز اللغات بالجامعة القاسمية لكونه يعتبر من المراكز الفتية التي تعنى بتعليم اللغات الأجنبية بوجه عام واللغة العربية للناطقين بغيرها بوجه خاص، ويهدف المركز إلى إعداد الطلاب من جنسيات مختلفة للالتحاق بكليات الجامعة وهي كليات: الآداب، الشريعة، القرآن الكريم، الاتصال والاقتصاد والإدارة، بالإضافة إلى تقديم خدمات مجتمعية في مجال تعليم اللغة العربية واللغة الإنجليزية للناطقين بلغات أخرى.

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