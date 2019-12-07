«إندكس» تنظم «آسيا ديرما» في سنغافورة بنجاح

سنغافورة (وام)

حققت الدورة الثانية من المؤتمر والمعرض الآسيوي لأمراض الجلد والتجميل «آسيا ديرما 2019» -الذي أقيم في سنغافورة ونظمته شركة «إندكس» للمؤتمرات والمعارض، العضو في «إندكس القابضة»- نجاحاً لافتاً حيث استقطب عدداً كبيراً من المسؤولين والأطباء والعلماء في مجال طب الأمراض الجلدية.

وشهد الحدث لأول مرة هذا العام منصة أعمال متخصصة تمنح للمشترين والجهات العارضة فرصة الالتقاء وتعزيز العلاقات التجارية حيث تم من خلال هذه المنصة عقد أكثر من 130 اجتماعاً بين المشترين ومجموعة من العلامات التجارية الرائدة من مختلف أنحاء العالم.

وشارك في المؤتمر نحو 900 شخص وجرت خلاله نقاشات حول أحدث طرق العلاج والتطورات في مجال الأمراض الجلدية العلاجية والتجميلية، كما قامت الجهات العارضة بتقديم شرح موجز لزوار المعرض حول أحدث المنتجات والأجهزة المعروضة من أكثر من 100 علامة تجارية مبتكرة في مجال طب الجلدية والتجميل.

وأعرب المهندس أيمن المدني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في «إندكس القابضة» عن فخره بنجاح الدورة الثانية من «آسيا ديرما» الذي يعد الحدث الطبي المتميز حيث يجمع تحت سقف واحد أبرز الأطباء والعلماء والمختصين لمناقشة مختلف الجوانب العلاجية والجمالية لطب الجلدية وذلك في جمهورية سنغافورة التي تعتبر واحدة من أهم الوجهات الطبية الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

من جانبه قال أندرو فوا مدير قسم المؤتمرات والمعارض في مجلس السياحة السنغافوري: «نظراً للموقع الإستراتيجي لسنغافورة والبيئة الداعمة للأعمال التجارية فيها قدم هذا المؤتمر والمعرض منصة مثالية لتبادل الخبرات بين خبراء هذا القطاع من جميع أنحاء العالم».