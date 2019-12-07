بنية تحتية وحدائق في مدينة محمد بن زايد بـ 1.6 مليار درهم

هالة الخياط (أبوظبي)

كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن تنفيذها بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة مساندة سبعة مشاريع للبنية التحتية، وإنشاء حدائق في مدينة محمد بن زايد، بتكلفة 1.6 مليار درهم، ضمن خطة العمل لتطوير وتعزيز البنية التحتية بتنفيذ المشاريع الخدمية في المدينة.

وتتضمن المشاريع، ترقية وتحسين الطرق القائمة، وإعادة إنشاء طبقات الرصف بالكامل للشوارع الداخلية الأحادية، وإضافة الطبقة النهائية للشوارع المزدوجة، وتخطيط الشوارع، ووضع لافتات المرور، وإنشاء مواقف سطحية، وممرات مشاة ومسارات للدراجات الهوائية، وممرات عبور مشاة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال بنية تحتية من اتصالات، وصرف صحي، وتصريف مياه الأمطار، وأعمال المياه والكهرباء مع محطات تحويل كهرباء شاملة أعمال التوصيل بالشبكات القائمة، وإنشاء الحدائق السكنية.

وأوضحت البلدية لـ «الاتحاد»، أن المشاريع الجديدة توفر البنية التحتية والخدمات لحوالي 4912 قسيمة أراضي سكنية وخدماتية وحكومية في مدينة محمد بن زايد، ومتوقع الانتهاء من تنفيذ مشروعين خلال العام الجاري، أما المشاريع الخمسة الأخرى فمتوقع الانتهاء من تنفيذها جميعا قبل الربع الأول من عام 2022.

وكشفت البلدية أنه يجري العمل على إنشاء خمس حدائق، مبينة أنها قيد التصميم حالياً، ويتم تنفيذ المرافق الترفيهية والحدائق العامة والسكنية ضمن خطة عمل تم وضعها، آخذة بعين الاعتبار احتياجات السكان والمناطق المأهولة، حيث تم اعتماد خلال العام الحالي مشروعين جديدين لإنشاء خمس حدائق جديدة في مدينة محمد بن زايد إحداها حديقة ذكية وبمساحة إجمالية للحدائق حوالي 36 ألف متر مربع، حيث جاري الانتهاء من أعمال التصميم والبدء بطرح المشاريع للتنفيذ خلال العام الجاري، ومتوقع البدء بتنفيذ تلك المشاريع خلال الربع الثاني من العام 2020 وبمدة تنفيذ 12 شهراً.

ولفتت البلدية إلى أنه تم خلال الربع الأول من العام الجاري الانتهاء من مشروع الطرق والبنية التحتية في مدينة محمد بن زايد للأحواض إم إي (3-7) - (المنطقة ه) - عقد (ه 2) بتكلفة إجمالية مقدارها 107 ملايين و880 ألف درهم.

فيما متوقع الانتهاء من مشروع أعمال متفرقة لشبكة تصريف الأمطار في منطقة البر الرئيسي 1 وتشمل (المصفح، المقطع، مدينة شخبوط، بني ياس، مدينة محمد بن زايد) قبل نهاية العام الحالي بتكلفة إجمالية قدرها 45 مليون و390 ألفا و150 درهما.

وفيما يتعلق بباقي مشاريع البنية التحتية، أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن هذه المشروعات قيد التنفيذ حاليا ومتوقع انتهاءها خلال الأعوام القادمة، حيث من المتوقع الانتهاء من المشاريع الرئيسية (تشييد الطرق والبنية التحتية والحدائق) في الربع الأول من عام 2022، في حين ستستمر الأعمال المتفرقة لغاية الربع الثاني من العام 2022.

وأوضحت البلدية أن مدينة محمد بن زايد عنوان للمدن العصرية الحضارية الناشئة والتي تبشر بمستقبل واعد ومشرق ونماء على جميع المستويات والصعد، كما تعكس هذه المشاريع التزام بلدية مدينة أبوظبي وسعيها المستمر لإرساء أفضل مكونات البنى التحتية، وتوفير الخدمات الحضارية وفقا لأرفع المعايير العالمية.