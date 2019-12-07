«أطفال الشارقة» في مسابقة عالمية

الشارقة (وام) يشارك وفد من «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في المسابقة العالمية لليوسي ماس في نسختها الـ24 التي تقام يومــي 7 و8 من ديسمبر الجاري في كمبوديا.

وخضع المشاركون في المسابقة إلى العديد من الدورات التدريبية في الحساب الذهني ضمن برنامج عبقري الرياضيات والذي يعتمد على منهج تطوير قدرات الأطفال الإبداعية وطاقاتهم العقلية من خلال استخدام مهارات مختلفة، تزيد من معدلات التركيز والانتباه عند الأطفال، وتساعدهم على تنمية المهارات الحسابية من خلال سرعة الفهم ورد الفعل السليم، وكذلك زيادة قدرة الإنصات والتركيز والتخيل لدى الطفل.

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