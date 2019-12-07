«التربية» توجّه بمراعاة الإجابات «غير النموذجية»

دينا جوني (دبي)

وجّهت وزارة التربية والتعليم لجان تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول باستخدام دليل التصحيح المعدّ مركزياً من قبل وزارة التربية والتعليم، والحرص على التعامل بمرونة مع تلك الأدلّة مع مراعاة إجابات الطلبة الصحيحة المقاربة للإجابة النموذجية الواردة في الدليل. كما دعت الوزارة إلى التأكد من مراجعة أوراق إجابات الطلبة قبل اعتماد الدرجة في النظام الإلكتروني «المنهل»، وفقاً للإجراءات الواردة في دليل الامتحانات المركزية.

وفي تعميم إلى المدارس، دعا رؤساء لجان الامتحانات لجنة النظام والمراقبة للالتزام بتسليم الملفات الإدارية المتعلقة بالامتحان إلى فريق الاستلام في مركز الأمة، على أن تكون متضمنة كل التوقيعات والأختام المطلوبة في أماكنها المحددة. وتحتوي تلك الملفات على تقرير سير الامتحان للمسار العام وآخر للمسار المتقدم، وكشف توقيعات الطلبة في المسارين العام والمتقدّم وعليه الختم الرسمي، ومحاضر فتح غرفة الأسئلة، وفتح مغلفات الأسئلة، وفتح الأوراق الامتحانية، وجدول أسماء الملاحظين، وكشف أسماء الطلبة المتغيبين، وأخيراً استمارة غياب الطالب.

وحددت الوزارة ثلاث مسؤوليات على لجان الامتحانات في المدارس، هي: إخطار العاملين بحظر حمل أو استخدام الهواتف المتحركة أو أية أجهزة إلكترونية داخل قاعات الامتحانات، ولجان النظام والمراقبة، ومراكز طباعة الامتحانات. وكذلك أخذ الحيطة في التعامل مع الوثائق الامتحانية بسرية تامة، بما يضمن سلامة الإجراءات المنظّمة كافة وتوثيقها، وعدم الإفصاح عن بيانات أو نتائج قبل اعتمادها رسمياً. ومن مهام اللجان أيضاً توقيع جميع العاملين على نموذج تعهّد وبيان مهامهم ومسؤولياتهم، وفي حال وجود أي تقصير في المهام والمسؤوليات أو مخالفة التنظيمات واللوائح الامتحانية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّهم.