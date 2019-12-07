الامارات | «التربية» تعزز التسامح بين الطلبة بمبادرات متنوعة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت وزارة التربية والتعليم في عام التسامح بمبادرات متنوعة، استهدفت تعزيز قيمة التسامح لدى الطلبة والمجتمع، من خلال تشجيع تواصل الطلبة من مختلف الجنسيات. وأفادت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، بأنها أطلقت متمثلة في قطاع الرعاية والأنشطة، مبادرات متنوعة في عام التسامح، تم خلالها إدراج فعاليات وأنشطة بمشاركة طلبة من مختلف الجاليات في الدولة، بهدف تأكيد قيمة التسامح باعتبارها امتداداً لنهج زايد مؤسس الدولة، وعملاً مؤسسياً مستداماً يهدف إلى تعميق قيم التسامح والحوار، وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الطلبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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