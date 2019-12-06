شرطة دبي: لوحات لأصحاب الهمم وفق الشعار الجديد

دبي (وام) باشرت القيادة العامة لشرطة دبي -استجابة لتوجيهات معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع باعتماد وتعميم شعار جديد لأصحاب الهمم- استبدال الشعار القديم على اللوحات والملصقات الإرشادية لأصحاب الهمم بالشعار الجديد.

وقال المقدم الدكتور سعود فيصل الرميثي رئيس مجلس أصحاب الهمم إن اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، عضو اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في إمارة دبي، وفور إطلاق الشعار الجديد، وجه بتغيير كافة اللوحات الإرشادية والملصقات ومواقف المركبات الخاصة بأصحاب الهمم في البيئة الداخلية بجميع الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وأضاف المقدم الرميثي أن شرطة دبي تحرص على دعم ودمج أصحاب الهمم في المجتمع وإسعادهم وتفعيل دورهم وإشراكهم في مسيرة البناء والتنمية وفقاً لتوجهات القيادة الرشيدة التي تسعى لأن تكون الإمارات أفضل دول العالم عبر رؤية الإمارات 2021، وكذلك تفعيلاً لاستراتيجية أصحاب الهمم بشرطة دبي 2016/‏‏ 2021، بما يترجم استراتيجية دبي 2020 «مجتمعي.. مكان للجميع» والسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

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