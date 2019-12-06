الامارات | محمد بن راشد: نبحث عن رائد فضاء إماراتي جديد للمهمة الاماراتية الثانية في الفضاء

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: نبحث عن رائد فضاء إماراتي جديد للمهمة الاماراتية الثانية في الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": نبحث عن رائد فضاء إماراتي جديد للمهمة الاماراتية الثانية في الفضاء .. لمن يرى في نفسه الطموح والطاقة والعزيمة من أبناءنا وبناتنا التسجيل في مركز محمد بن راشد للفضاء http://www.mbrsc.ae/astronauts

وتابع سموه قائلاً: المهمة مستمرة .. ومسيرتنا نحو الفضاء ما زالت في بدايتها ..