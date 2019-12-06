الامارات | "التربية" تعلن موعد اجازة الشتاء

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تعلن موعد اجازة الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إن إجازة الشتاء للطلبة تبدأ من 15 ديسمبر 2019 وحتى 9 يناير 2020 على أن ينطلق الدوام يوم الأحد 12 يناير 2020. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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