انخفاض أسعار الخضراوات بأسواق رأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

تشهد أسواق الخضراوات في رأس الخيمة إقبالاً كبيراً من المتسوقين بالتزامن مع انخفاض الأسعار لكثرة المعروض من منتجات المزارع المحلية التي يفضلها كثير من المستهلكين على المستوردة، نظراً للرقابة المشددة على المزارع المحلية من جهة ولكون هذه المنتجات طازجة ويتم قطافها يومياً من المزارع القريبة من الأسواق.

وقال عبد الله حسن تاجر في سوق الجسر برأس الخيمة المخصص للمنتجات المحلية: إنتاج المزارع بدأ هذا العام مبكراً وهو ما ساعد في انخفاض الأسعار بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن حركة الإقبال على السوق بدأت تتزايد، حيث ينصرف المستهلكون عن المنتجات المستوردة لصالح المنتجات المحلية الطازجة والتي يجرى تنزيلها للأسواق بشكل يومي.

وأضاف: انخفضت أسعار الخيار لـ 10 دراهم للصندوق من 20 درهماً في السابق، كما انخفضت أسعار الباذنجان لتسجل 4 دراهم للصندوق، فيما سجلت أسعار الكزبرة والقرع والشبت والذرة 10 دراهم للصندوق، وسجلت أسعار الفلفل الرومي 4 دراهم انخفاضاً من 10 دراهم في السابق.

من ناحيته، أكد حمد العواني أحد المزارعين في إمارة رأس الخيمة أن جودة الخضراوات المحلية ودرجة الأمان العالية فيها والناتجة عن الأسلوب الرقابي المشدد الذي يتبع في عمليات التسميد تجعل هذه المنتجات الخيار الأول بالنسبة للمستهلكين، خاصة مع أسعارها الحالية الجيدة.

وأضاف: الفترة الماضية شهدت تحضير المزارع وتحديد المساحات الخاصة بكل صنف ومن ثم تجهيز الشتلات ونقلها للمزارع، واليوم بدأت هذه المزارع في الإنتاج المحلي من معظم الأنواع ما عدا الطماطم والملفوف، حيث من المتوقع أن يبدأ جمع الأخير منتصف الشهر الجاري، فيما يتم جمع الطماطم المحلية بدءاً من منتصف يناير المقبل، مشيراً إلى بدء الفترة الأولى من عمليات الشتل للقرنبيط والملفوف والفلفل الرومي والفلفل الهندي والطماطم إلى جانب الخضراوات الورقية مثل الكزبرة والبقدونس والجرجير والبصل وغيرها.

وتابع: تخضع المزارع لعمليات التفتيش والرقابة الصارمة التي تفرضها الجهات الرقابية للتأكد من التزام وامتثال المزارعين بكافة الشروط المتعلقة باستخدام الأسمدة، وهذه الإجراءات تجعل المنتج المحلي يحظى بثقة المستهلك بالإضافة للعوامل الأخرى المتمثلة في عدم تعرض هذه المنتجات لأي عمليات حفظ أو تبريد مقارنة بالمنتجات الأخرى.

وتابع: يساهم ازدياد وتيرة الأمطار في علاج أكبر المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي والمتمثلة في ارتفاع ملوحة الآبار الجوفية التي تعتمد عليها هذه المزارع في الري والتي يتم علاجها في الوقت الحالي باستخدام محطات تحلية صغيرة، مشيراً إلى أن مشكلة هذه المحطات في ارتفاع أسعارها ما يرفع فاتورة تكلفة هذه الزراعة.

من ناحيته، أكد سعيد الشميلي أحد الزبائن في السوق أن أسعار الخضراوات المحلية جيدة في الوقت الحالي بسبب إنتاج المزارع الوفير، لافتاً أن الكثير من الأهالي والمقيمين يفضلون التسوق من هذا السوق المخصص للمنتجات المحلية كونه يوفر منتجات طازجة بشكل يومي، فيما معظم المنتجات المستوردة تخضع لعمليات التبريد، خاصة القادمة من دول بعيدة.