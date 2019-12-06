«تحديات الجرائم الإلكترونية» في مجلس لشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

ناقش مجلس لشرطة أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي «التعاون الإيجابي بين الشرطة والمجتمع».

ودعا متحدثون في المجلس الذي استضافه سالم محمد بن كبينة الراشدي بإمارة أبوظبي إلى ضرورة التعاون الإيجابي بين الأجهزة الشرطية والأمنية وأفراد المجتمع بمختلف ثقافاتهم وجنسياتهم وفئاتهم العمرية لرفع وتعزيز ثقافتهم القانونية والأمنية حفاظاً على أمن وأمان المجتمع من مختلف أنواع الجريمة.

وأشار النقيب نهيل سلطان العرياني من مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي في مداخلته إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية، موضحاً أنها تستهدف الأفراد، وقد تطال الشركات والمؤسسات الكبرى، ما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية أو اجتماعية.

وحذر من المواقع المشبوهة وعدم التعامل معها، فضلاً عن عدم تقديم أي بيانات شخصية أو بنكية لأي جهة كانت إلا إذا كانت موثوقة، مؤكداً ضرورة متابعة مواقع شرطة أبوظبي المختلفة والقنوات الإعلامية الرسمية التي تعمل على تنظيم الحملات التحذيرية والتوعوية من الجرائم الإلكترونية والتعاون بإيجابية مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي جهة إلكترونية مشبوهة.

واستعرض النقيب مبارك راشد الكتبي من مديرية شرطة المناطق الخارجية جهود شرطة أبوظبي في مجال مكافحة جرائم الأطفال عبر الإنترنت وطرق وقايتهم وحمايتهم من الوقوع في المخاطر.

واستعرض الملازم محسن محمد المحرمي من مديرية المناطق الخارجية ضمن مداخلته طرق الاحتيال الإلكتروني التي تكون عادة من خلال اختراق البريد الإلكتروني وسرقة البيانات أو عبر الرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي.