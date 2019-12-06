مناقشة سلامة الأطفال داخل المركبات بالشارقة

الشارقة (الاتحاد) استقبل اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بمقر القيادة، وفد إدارة سلامة الطفل بالإمارة، حيث ناقشا السلامة المرورية لأفراد المجتمع بصورة عامة، وشريحة الأطفال بصورة خاصة، وتسخير كل إمكانياتها المتاحة لإنجاح كافة المبادرات التي تتبناها المؤسسات والهيئات المختصة بالأطفال في إمارة الشارقة، ومنها حملة «احمنا بالتزامهم» والتي تطلقها إدارة سلامة الطفل، وتقديم الدعم اللازم لها لتحقيق الهدف المرجو منها. وتأتي زيارة الوفد الذي ترأسه هنادي صالح اليافعي مدير الإدارة، بحضور المقدم جابر النعيمي مدير إدارة مكتب القائد العام، والرائد راشد الشامسي رئيس قسم الوثائق والمراسلات بمكتب القائد العام، في إطار التنسيق والتعاون مع شرطة الشارقة لتوحيد الجهود، من أجل تعزيز سلامة الطفل. وعبر أعضاء الوفد عن عميق شكرهم لشرطة الشارقة، مثنين على دورها الإيجابي في توعية وحماية الطفل، من خلال مساهماتها التوعوية والإرشادية المختلفة، ومشاركاتها الرائدة في دعم الفعاليات والأنشطة الاجتماعية التي تحقق الأمن والسلامة لأفراد المجتمع كافة بالإمارة.

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