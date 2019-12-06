«الإمارات للبيئة» تجمع 2.5 طن نفايات في ساعتين

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت مجموعة عمل الإمارات للبيئة الدورة الـ 18 من الحملة السنوية «نظفوا الإمارات» يوم أمس في الشارقة بمشاركة 1,000 متطوع ليكونوا جزءاً من أكبر حملة بيئية في الإمارات نجحت في جمع حوالي 2.5 طن من النفايات من بينهم 700 كيلو جرام من النفايات تم فصلها بغرض إعادة التدوير، وذلك من موقع المليحة وخلال ساعتين من الحملة التي تستمر لمدة 10 أيام في مختلف إمارات الدولة.

نظمت المجموعة الحملة مع شركائها «شركة بيئة ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. وشركة نستله الشرق الأوسط التي قامت بتوفير المياه ومصنع الفجيرة للبلاستيك الذي وفر الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، وشركة المراعي التي وفرت العصائر وشركة الجزيرة الدولية للتموين والتي قدمت الوجبات الخفيفة. وكذلك بالتعاون مع الشريك الإعلامي للمجموعة جريدة جلف نيوز.

وقالت حبيبة المرعشي رئيسة المجموعة، في كلمتها: «إن حدث هذا العام لن يحتفل فقط برؤية ومهمة وتقليد مجموعة عمل الإمارات للبيئة للحفاظ على بيئتنا وبلدنا وحمايتها من التلوث، وإنما موضوع حملة هذا العام هو «هل أنت الحل لهذا التلوث؟» الذي يركز على دور كل شخص بغض النظر عن وضعه أو جنسيته أو جنسه، تماشيا مع «عام التسامح» الذي أطلقته قيادتنا الرشيدة لخلق هذا النسيج من العمل الجماعي، حيث إن التسامح هو الخيط الذي من شأنه أن يحيك السلامة والاستقرار والسعادة في حياة الناس في جميع أنحاء العالم، فمع التسامح، يمكننا أن نأمل في بناء العالم كأسرة واحدة تتقاسم مع بعضها البعض فوائد الكوكب، حيث تواصل الأجيال القادمة فهم احتياجات وتطلعات بعضها البعض والتعاطف معها ودعمها».