ملك البحرين يشيد بإنجازات الإمارات

المنامة (وام) استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، في قصره، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين، حيث هنأه بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين للدولة.

وأعرب جلالته عن إعجابه بما حققته دولة الإمارات من إنجازات كبيرة في جميع المجالات، ونوه بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها دوام الرفعة والازدهار.

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