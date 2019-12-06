سلطان القاسمي لأعضاء «الاستشاري»: خدمة المجتمع أولوية

الشارقة (الاتحاد)

دعا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعضاء المجلس الاستشاري للإمارة إلى ضرورة البحث والتحري عن كل ما من شأنه خدمة المجتمع وأفراده والارتقاء بهم، موضحاً لهم أن مجتمع إمارة الشارقة مجتمع فاعل شاب يتطلع لمزيد من الجهد ولمزيد من الارتقاء في الخدمات المقدمة له في مختلف المجالات، ومن واجبهم إن وجدوا خللاً أو عطلاً أن يقوموا بإيصاله أو تقويمه.

وأثنى سموه على الجهود التي بذلها أعضاء الدورة السابقة من المجلس وعلى ما قاموا به من عمل ساهم وبشكل كبير في الارتقاء بالمجتمع والخدمات المقدمة لأفراده، كما هنأ سموه أعضاء المجلس في دورته الحالية من منتخبين ومعينين.

جاء ذلك في مستهل كلمة صاحب السمو حاكم الشارقة التي ألقاها صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أن العدد الذي تقاعس عن التصويت في أيام الانتخاب الثلاثة كان كبيراً، داعياً أولئك الذين لم تسنح لهم الفرصة للتصويت والانتخاب لأي سبب كان ألا يكونوا بمنأى عن عمل المجلس حتى يراقبوا ما يقوم به ويدركوا مدى أهمية ما تقاعسوا عنه.

واستعرض صاحب السمو حاكم الشارقة جانباً من جهود الإمارة في خدمة كبار السن والأطفال والناشئة والشباب وطلبة الجامعات والباحثين عن وظائف والمقدمين للإسكان، مؤكداً سموه أن جميع تلك الجهود والخدمات التي يحظى بها ويستفيد منها أفراد الفئات المذكورة هي وليدة توصيات وقرارات نبعت من هذا المجلس، فهو المرآة العاكسة لحقيقة المجتمع وواقعه على سموه، مشيراً سموه إلى أن العمل جار على تنفيذ 4400 طلب سكن مع مطلع العام القادم على أن ينتهي العمل فيها خلال عام ونصف.

وبين صاحب السمو حاكم الشارقة أن جهود الإمارة في التوظيف مستمرة رغم أعدادها الكبيرة والمتزايدة، إلا أن المسؤولية القادمة في توفير الوظائف ستكون من خلال هذه القوى الشبابية التي سنخلق منها قوة اقتصادية جديدة، سنعمل على إيجاد مؤسسات اقتصادية بحثية علمية توظف الشباب الذين سيكونون عونًا للتطور الاقتصادي والعلمي في هذه الإمارة.

وفي ختام كلمته تمنى صاحب السمو حاكم الشارقة لرئيس وأعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة كل التوفيق والسداد في أعمالهم ومهامهم خلال القادم من الأيام.

وكانت مجريات الافتتاح قد بدأت بوصول صاحب السمو حاكم الشارقة إلى مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مقر المجلس الاستشاري كل من معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، وعدد من السادة أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وكبار المسؤولين، وممثلي وسائل الإعلام.

ثم أدى أعضاء المجلس الاستشاري البالغ عددهم 50 عضواً القسم أمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، معاهدين سموه بالعمل على تأدية الأمانة التي أوكلت إليهم بأمانة وإخلاص وفق توجيهات ورؤية سموه.

وبدأت الجلسة الأولى التي ترأسها أكبر الأعضاء سناً، وهو علي ميحد السويدي وتم خلالها انتخابه رئيساً للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وتم انتخاب حنان راشد الجروان نائباً للرئيس. بعد ذلك، توجه صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور إلى قاعة المجلس الاستشاري للبدء بالانعقاد، حيث بدأت مراسم الانعقاد بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم أعلن صاحب السمو حاكم الشارقة عن افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، متمنياً للمجلس التوفيق والسداد في فترة انعقاده بما يخدم مصلحة الوطن والإمارة وتحقيق الرفاهية للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.

وألقى علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري كلمة قال فيها:‏ «يتشرف المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن يعبر عن اعتزازه بتشريف حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة، ومن في معيته افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر للمجلس ليشهد سموكم مسيرة العمل الوطني التي تتواصل خطاها برؤاكم الثاقبة في إشراك المواطنين المسؤولية وتعزيز دوره الفاعل في اتخاذ القرار لبناء حاضره واستشراف مستقبله»‏.

وأضاف : «صاحب السمو إن لافتتاحكم الكريم لأعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر وتشريفكم لنا بهذه الثقة وما نحمله من أصوات المواطنين وطموحاتهم لاستشراف مرحلة مقبلة من مسيرتنا وما تشهده إمارة الشارقة بفضل توجيهاتكم الحكيمة ومكارمكم السخية من تحقيق تحولات وإصلاحات تتطلب منا جهداً متواصلاً في كافة أعمال المجلس، وليكون دورنا مسانداً ومرشداً وداعماً للجهاز الحكومي في الإمارة وباعثاً على توفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين»‏.

وتابع السويدي: «إنّ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ليفخر بنجاح تجربته الثانية في الانتخابات وما شهدته من تفاعل مجتمعي كبير وحضور للتسجيل والتصويت لانتخاب أعضاء قادرين على مناقشة قضاياهم ونقلها للمسؤولين، في مشهد يبعث على الاعتزاز بالتجربة البرلمانية ونموها وازدهارها ونحن نختتم العقد الثاني بمرور عشرين عاماً على تأسيس المجلس. هذا التأسيس من العمل البرلماني يتعاظم دوره يوماً بعد يوم في ظل دعم ورؤية قيادة آمنت بدور المواطن ومنحته الدعم والتمكين ليشاركها في البناء والتطور ونهنئ الحضور بتواصل هذا العطاء، وتلك المشاركة بين المواطن والمسؤول تحت هذه القبة البرلمانية وفي أروقة هذا الصرح الكبير الذي يعد منبراً حراً للشورى وبناء المجتمع في إمارة الشارقة»‏.

وتلا أحمد الجروان أمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال انعقاد الجلسة الافتتاحية المرسوم الأميري رقم (27) لسنة 2019 بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر.

بعد ذلك، التقطت لصاحب السمو حاكم الشارقة صورة تذكارية مع رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري بدورته العاشرة، ودعي الحضور إلى تناول وجبة الغداء التي أقامها سموه بهذه المناسبة. وعقد بعدها المجلس جلسته التي انتقل فيها إلى بنده في جدول أعماله في تشكيل اللجان وهي لجان المجلس الدائمة السبع، وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، ولجنة شؤون الأسرة ولجنة إعداد مشروع التوصيات. كما وافق المجلس على تشكيل لجنة الرد على خطاب الافتتاح.