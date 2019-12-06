صقر غباش: «استشاري الشارقة» تأكيد للتطور البرلماني في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أمس، بحضور وبدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يُساهم في تعزيز مشاركة المواطن الإماراتي في عملية صنع القرار.

وأضاف معاليه أنَّ التجربة الانتخابية لإمارة الشارقة التي وفّر لها سموه كل أسباب النجاح تأتي تأكيداً على قناعة سموه وحرصه على مسيرة التطور البرلماني الذي تشهده دولة الإمارات في خطواتها المتواصلة نحو تعزيز المشاركة السياسية بشكل متدرج ومدروس يتناسب مع طبيعة وخصوصية المجتمع الإماراتي.

وأضاف معاليه أن هذا الافتتاح المتميز يُضيف حلقةً مهمةً من حلقات برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في العام 2005.

وأكد معاليه أنه على ثقة كاملة من أن رئيس وأعضاء المجلس سيكونون على قدر ٍكبير من الوعي بأمانة المسؤولية وسيعملون بعون الله حتى يمارس المجلس اختصاصاته بما يعزز النجاحات الرامية إلى خدمة الإنسان الإماراتي وتمكينه والارتقاء به ومساهماته في جميع مجالات الحياة، وتمكين أبناء إمارة الشارقة مع بقية أبناء الإمارات في جميع المحافل الإقليمية والعالمية.

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