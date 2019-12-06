36 جهة في «ضواحي 8»

لمياء الهرمودي (الشارقة)

كشفت دائرة شؤون الضواحي والقرى عن انطلاق مهرجان «ضواحي 8» الخميس المقبل في القرية التراثية بمنطقة مليحة، وفي يوم الجمعة المقبل في حديقة نوف بمدينة الشارقة، والذي تستمر فعالياته 3 أسابيع متواصلة.

وقال خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى في مؤتمر صحفي: «إن الفعاليات ستبدأ في 12 ديسمبر بعد صلاة المغرب في القرية التراثية بمنطقة مليحة، ومن مساء يوم الجمعة 13 ديسمبر في حديقة النوف بمدينة الشارقة بمشاركة 36 جهة داعمة وراعية، وتستمر الفعاليات على مدى 23 يوماً»، لافتاً إلى أن المميز والجديد هذا العام يتركز في إجراء سحوبات كبرى نهاية كل أسبوع على عدد 3 سيارات، كما ستكون هناك فعاليات متنوعة ومسرحيات وعروض إضاءة وليزر للاستدلال على المكان، مع انعقاد الفعاليات في الحديقتين وتخصيص مناطق للشواء للأسر.

بدوره أشار الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى بأن السحب سيتاح لكافة الأسر المتواجدة وسيكون إلكترونياً، لافتاً إلى أن المهرجان يعكس شراكة فعلية بين مختلف الجهات.

من جهته أشار الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث أن المعهد سيشارك بفرقته الشعبية بجانب معرض للتراث العالمي بمشاركة الوفد السنغالي، لافتاً إلى أن أهداف المشاركة تتمثل في توصيل المفردات التراثية للأجيال وترسيخ ملامح الهوية الوطنية لدى الأطفال.