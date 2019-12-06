سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده لرئيس توغو

توغو (وام) قدم خليفة يوسف محمد الزعابي أوراق اعتماده إلى الرئيس فور جناسينجبي رئيس جمهورية توغو، سفيراً غير مقيم للدولة في جمهورية توغو.

ونقل السفير الزعابي إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. من جانبه، حمل رئيس جمهورية توغو السفير الزعابي خالص تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي، متمنياً لحكومة وشعب دولة الإمارات استمرار التقدم والازدهار. وأعرب فخامته عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً استعداد حكومة بلاده لتقديم كل الدعم للسفير لتسهيل مهامه.

وتمنى الطرفان بذل الجهود كافة لتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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