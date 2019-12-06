رئيس سريلانكا يستقبل سفير الدولة

كولومبو (وام) استقبل غوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا بالقصر الرئاسي في العاصمة كولومبو أحمد علي المعلا سفير الدولة لدى جمهورية سريلانكا.

ونقل السفير خلال اللقاء إلى رئيس جمهورية سريلانكا تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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