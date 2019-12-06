نهاية أسبوع غير سعيدة لطلاب الـ12 برأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد طلاب الثاني عشر بمنطقة رأس الخيمة التعليمية، أن صباح أمس كان نهاية أسبوع غير سعيدة بالنسبة لهم، وذلك لصعوبة الورقة الامتحانية الخاصة بمادة التربية الإسلامية، والتي اتسمت بالتعقيد وعدم الوضوح وعدم مراعاة الفروق والمستويات الطلابية، آملين أن تتم مراعاة ذلك عند تصحيح أوراق الإجابات، خاصة مع وجود عدد كبير من الأسئلة الاستنتاجية التي يستهدف منها قياس المهارات الفكرية العالية بين الطلاب. وأوضح طلاب الثاني عشر أن الامتحان كان طويلاً، وأن الأسئلة وزعت على 6 صفحات، وأن بعضها احتاج لكثير من الوقت للتفكير، لافتين إلى أن الامتحان كان في متناول الطالب المتميز أكثر منه للطالب المتوسط، بالرغم من تنوع الأسئلة. وأوضح تربويو مادة التربية الإسلامية بمنطقة رأس الخيمة التعليمية أن عدداً من الطلاب أبدوا عدم استحسانهم للورقة الامتحانية الخاصة بالتربية الإسلامية، بالرغم من أن الأسئلة من داخل المنهج، إلا أن الصعوبة تكمن بعدم مباشرة بعض الأسئلة في الورقة، مؤكدين أنهم كتربويين ساعدوا الطلاب بإزالة التوتر لديهم، للاستعداد للاختبارات الأخرى. ونوه التربويون أن واضعي الامتحان سعوا إلى الابتعاد تماماً عن النمط التقليدي القديم واعتماد النمط الجديد في ورقة الامتحان والاعتماد على مهارات التفكير والابتعاد قليلاً عن نظام التلقين والحفظ في المواد المدروسة، وهذا ما تم تدريب الطلاب عليه طوال الفترة الماضية وفق توجهات وزارة التربية والتعليم، والتي استهدفت التركيز على الجانب المعرفي ومهارات التفكير والاستغناء عن جانب الحفظ والذي يأخذ ثلاثة أرباع جهد وعقلية الطالب. وأكد الطالبان عيسى طارق الشرهان ومحمد المهبوبي أن الورقة اتسمت بشكل كبير بعدم الوضوح والتشابه خصوصاً في الأسئلة الاختيارية، ما أربك الكثير من الطلاب، بالرغم من كون «التربية الإسلامية» مادة محببة وسلسة، مطالبين بمراعاة الأمر عند التصحيح، تجنباً لفقد بعض الدرجات في نهاية الفصل الدراسي.