«التربية الإسلامية».. ارتياح في أبوظبي

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعرب عدد من طلبة الصف الثاني عشر عن ارتياحهم ورضاهم على أدائهم في مادة التربية الإسلامية، والتي جاءت في مستوى الطالب المتوسط، لافتين إلى تنوع الأسئلة مع الأخذ في الاعتبار الفروق الفردية للطلبة والتي لا يخلو منها أي امتحان.

وبشكل عام، خرج معظم الطلبة سعداء بالامتحان، مؤكدين أنه متوسط المستوى ويراعي الفروق الفردية، ويحتاج إلى التركيز في الاختيار عند تعدد الإجابات.

وقال عيسى المرزوقي ومحمد أحمد ومعتز علاء ومحمد إبراهيم إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وكل الطلبة أجابوا عنه تقريباً، وجاء في 6 صفحات وتضمن 35 سؤالاً، منها صفحتان كتابيتان، لكن هناك أسئلة تحتاج إلى التركيز في الاختيار بين متعدد لوجود تشابه في الإجابات.

ووفقاً للطلبة، فقد خلا الامتحان من أي صعوبات أو غموض في الأسئلة، التي غطت كافة المقررات الدراسية للفصل الأول تقريباً.

ويتطلع الطلبة إلى عبور مادة الرياضيات الأحد المقبل حيث يواصلون امتحانات الفصل الدراسي الأول.