الامارات | حاكم الشارقة: الانتهاء من 4400 طلب سكن خلال 18 شهراً

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة: الانتهاء من 4400 طلب سكن خلال 18 شهراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن العمل جارٍ على تنفيذ 4400 طلب سكن، على أن ينتهي العمل فيها خلال عام ونصف العام.

سلطان القاسمي: - «جهود الإمارة في التوظيف مستمرة رغم الأعداد الكبيرة والمتزايدة». - «سنعمل على إيجاد مؤسسات اقتصادية بحثية علمية لتوظيف الشباب». Advertisements

وقال سموّه، في مستهل الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، إن العدد الذي تقاعس عن الانتخاب أو التصويت لأعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة كان كبيراً، داعياً من لم تسنح لهم الفرصة للتصويت والانتخاب، لأي سبب كان، ألّا يكونوا بمنأى عن عمل المجلس، حتى يراقبوا ما يقوم به، ويدركوا مدى أهمية ما تقاعسوا عنه. ودعا سموّه أعضاء المجلس الحاليين إلى البحث والتحري عن كل ما من شأنه خدمة المجتمع وأفراده والارتقاء بهم، موضحاً لهم أن مجتمع إمارة الشارقة فاعل وشاب، ويتطلع لمزيد من الجهد، ومزيد من الارتقاء في الخدمات المقدمة له في مختلف المجالات، ومن واجبهم إن وجدوا خللاً أو عطلاً أن يقوموا بإيصاله أو تقويمه.

واستعرض سموّه جانباً من جهود الإمارة في خدمة كبار السن والأطفال والناشئة والشباب وطلبة الجامعات والباحثين عن وظائف والمقدمين للإسكان، مؤكداً أن جميع تلك الجهود والخدمات وليدة توصيات وقرارات نبعت من هذا المجلس، فهو المرآة العاكسة لحقيقة المجتمع وواقعه.

وبيّن صاحب السمو حاكم الشارقة أن جهود الإمارة في التوظيف مستمرة رغم الأعداد الكبيرة والمتزايدة، إلّا أن المسؤولية القادمة في توفير الوظائف ستكون من خلال هذه القوى الشبابية التي سنخلق منها قوة اقتصادية جديدة سنعمل على إيجاد مؤسسات اقتصادية بحثية علمية توظف الشباب الذين سيكونون عوناً للتطور الاقتصادي والعلمي في هذه الإمارة.

وترأس علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الجلسة الأولى ضمن أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي وتضمنت الجلسة انتخاب مراقبي المجلس بالتزكية، وهما العضو محمد علي جابر صالح الحمادي، والعضو محمد صالح محمد عبدالله آل علي.