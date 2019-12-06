الامارات | الحبس والإبعاد لشاب هاجم امرأة على طريقة المصارعين

شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس والإبعاد لشاب هاجم امرأة على طريقة المصارعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة 10 آلاف درهم، إضافة إلى الإبعاد بحق بائع عربي، يبلغ من العمر 22 عاماً، اعتدى بعنف على أميركية من أصل عربي بركلها ولكمها ودفعها بقوة، حتى سقطت على الأرض، ثم حملها ورماها، على طريقة المصارعين، وهددها بالقتل إذا أبلغت الشرطة، ووجه إليها ألفاظاً نابية، ثم بعث إليها رسائل اعتذار لاحقاً، عبر الهاتف.

وقالت المجني عليها (30 عاماً)، في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، إن المتهم حضر إليها يوم الواقعة، وسبها بعبارات نابية، فحملت أغراضه، وطلبت منه الانصراف من المكان، فدفعها بكلتا يديه لتسقط على الأرض، ثم حملها من وسطها ورماها، وركلها مرات عدة في أماكن متفرقة من جسدها، ولكمها وضرب رأسها على الأرض، وقال لها «ستموتين على يدي، وسأيتم أطفالك».

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وأضافت أن المتهم أخطأ أثناء ضربها، فاستغلت الفرصة وفرت إلى الحمام، وأغلقت الباب، وطلبت من الخادمة إبلاغ الشرطة، لكنه هددها بالقتل لو فعلت ذلك، وظلت في الحمام حتى غادر المتهم.

وقالت الخادمة في إفادتها بتحقيقات النيابة العامة إن المتهم حضر إلى سكن مخدومتها، وأغلق الباب عليهما، وسمعت صراخاً، وصوت ضرب وتهديده إياها بالقتل، ثم أخذ حقيبته وغادر المكان، فيما كانت المجني عليها تعاني إصابات متفرقة في جسدها، وتسيل الدماء من رأسها، وتشعر بآلام كبيرة في أصابعها، وحين توجهت إلى المستشفى، اكتشفت أن أحد أصابعها مكسور.

ولم توضح تحقيقات النيابة العامة طبيعة علاقة المتهم بالمجني عليها، وسبب وجود أغراضه في شقتها، وكشف تقرير الطب الشرعي تعرضها لإصابات في الفقرات الصدرية ومناطق أخرى في جسدها.