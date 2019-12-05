علَم الإمارات في موسوعة «جينيس»

دبي (الاتحاد) دخل علَم الإمارات موسوعة جينيس للأرقام القياسية، في رقمين قياسيين «أطول علَم في العالم» و«أكثر عدد من الأشخاص يحملون علَماً»، حيث بلغ طول العلَم 2020 متراً «2 كيلومتر و20 متراً»، وبلغ عدد الأشخاص المشاركين في حمله 5000 مشارك من 58 جنسية في العالم.

ونيابة عن اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، تسلم اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، من المحكم الرسمي في مؤسسة جينيس للأرقام القياسية السيدة شيفلي ميشرا، شهادتي تحطيم الرقمين القياسيين بعد انتهاء الحدث الذي نظم في أكاديمية شرطة دبي.

وفي مشهد رائع بميدان وساحات أكاديمية شرطة دبي، حُمل علَم دولة الإمارات عالياً لمسافة 100 متر بمشاركة من جمهور متنوع من مواطنين وموظفين وطلاب ومن مختلف الجنسيات والديانات والأعراق والاختلافات من المقيمين والزائرين للدولة، راسماً بذلك لوحة فنية عنوانها التسامح والتعايش وقبول الآخر، والذي يعبر عن واقع دولة الإمارات العربية، وتناغم مجتمعها احتفاءً بعام التسامح.

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