الحالة الجوية المتوقعة على الدولة من 7 إلى 11 ديسمبر

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتأثر المنطقة بمنخفض جوي علوي من الشمال الغربي يصاحبه منخفض جوي سطحي يؤدي إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة أحيانا من حين إلى آخر على مناطق متفرقة من الدولة خاصةً الشمالية والشرقية، تكون مصحوبة بالبرق والرعد مع هبات رياح نشطة.

ويكون الطقس المتوقع، من السبت إلى الاثنين غائماً جزئياً يصبح غائم حيث تتكاثر السحب مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة تبدأ مساء السبت على الجزر وتتقدم تدريجيا نحو السواحل والمناطق الشمالية والشرقية، وتشتد الحالة الجوية يوم الأحد والاثنين، حيث يزداد معها تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها سحب ركامية أحيانا مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة خاصة الشمالية والشرقية، مصحوبة بالرعد والبرق تعمل على جريان بعض الأودية.

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أما الثلاثاء والأربعاء فتقل السحب تدريجيا مع بقاء فرصة سقوط بعض الأمطار على الجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية وتكون الرياح خلال هذه الفترة معتدلة السرعة تنشط مع السحب الركامية أحيانا تؤدي إلى إضطراب موج البحر، ومثيرة للغبار والأتربة على اليابسة مع تدني مستوى الرؤية الأفقية أحيانا.