«المباركة» تشارك في عرض مشاريع «أبوظبي للإدارة»

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح الشيخ حمدان بن خليفة بن حمدان آل نهيان، العرض الذي أقامته كلية أبوظبي للإدارة أمس، بالتعاون مع مؤسسة المباركة، يوم استعراض مشاريع تخرج طلاب ماجستير إدارة الإعمال، وذلك في مبنى الكلية، بحضور عدد كبير من رجال المال والأعمال والمستثمرين والأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

واطلع الشيخ حمدان بن خليفة بن حمدان آل نهيان على المشاريع المشتركة الثمانية التي ابتكرها وصممها 27 طالبا وطالبة تناولت العديد من الأفكار والرؤى الحديثة والتطبيقات الذكية، تنوعت في مواضيعها، وإن كانت جميعها تصب في مجال إدارة الأعمال والإدارة ومواضيع اقتصادية واجتماعية ذات صلة بالأعمال واتخذت جميعها طابع الاستدامة واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات والجدوى الاقتصادية. وقدم الطلاب شرحاً مفصلاً عن ماهية المشاريع وأهميتها العلمية والعملية في ترسيخ مفاهيم الإبداع وريادة الأعمال والتطبيق العملي للمهارات المكتسبة.

وأعرب الشيخ حمدان بن خليفة بن حمدان آل نهيان عن إعجابه بمشاريع وجهود الطلاب، وأشاد بالجهود الإبداعية والجهد الخلاق للطلاب. كما أشاد باهتمام القيادة الحكيمة بقطاع التعليم في الدولة.

وثمنت الشيخة موزة بنت مبارك آل نهيان مشاركة مؤسسة المباركة في هذه الفعالية التي جاءت متزامنة مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الثامن والأربعين والتي تصب في جهود الدولة لإعداد جيل من الشباب المبدع والمتميز يسهم في دعم مسيرة التنمية والنماء التي تشهدها الدولة بفضل القيادة الرشيدة.

من جانبه، أعرب البروفيسور عبدالله الكوافي ابونعمة رئيس الكلية، عن شكر أسرة أبوظبي للإدارة للشيخ حمدان بن خليفة بن حمدان آل نهيان لافتتاحه المعرض، وأكد أن ماجستير إدارة أعمال الذي تقدمه كلية أبوظبي للإدارة بالشراكة مع كلية امبريال كوليدج – لندن، يهدف في المقام الأول إلى تنمية مهارات القيادة من خلال منهج شامل ومتكامل يقود إلى التكامل الفعال بين المؤسسة الأكاديمية والحياة العملية وكذلك إتاحة الفرص الحقيقية لتنمية مهارات الخريجين الشخصية والمهنية.