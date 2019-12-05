الامارات | حاكم رأس الخيمة يعفي 197 منشأة تجارية من الرسوم والمخالفات

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم رأس الخيمة يعفي 197 منشأة تجارية من الرسوم والمخالفات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بإعفاء 197 منشأة تجارية من رسوم التجديد وأية مخالفات ترتبت عليها من الدوائر والهيئات المحلية بنسب راوحت بين 70 و100%.

ويأتي هذا الإعفاء بهدف دعم وتشجيع هذه المنشآت التي تضررت من أعمال تطوير البنية التحتية في منطقة المعيريض والتي تأتي تحقيقاً لاستراتيجية الإمارة لرفع كفاءة الطرق والخدمات في كافة أرجاء الإمارة.