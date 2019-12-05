الامارات | بلدية دبي تقرر الإستمرار في تقديم العلاجات البيطرية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تقرر الإستمرار في تقديم العلاجات البيطرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت بلدية دبي الإستمرار في تقديم الخدمات العلاجية البيطرية، بعد أصدرت سابقاً تعميماً نشرته على صفحاتها بمواقع انستغرام وتويتر وفيسبوك، يبلغ الجمهور بوقف جميع الخدمات العلاجية المقدمة، وقصرها على العيادات الخاصة.

وقالت البلدية في تعميم أصدرته اليوم إنها ستقوم بتعديل ساعات العمل في عيادة الخوانيج البيطرية ابتداءً من 4 يناير المقبل، وستكون مواعيد الحيوانات الأليفة من السبت إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً، وحيوانات المزرعة من الساعة 7:30 صباحاً إلى الساعة 7:30 مساءً، مع استمرار تقديم جميع خدمات العيادة كما هي ولا يوجد تغيير في أي من الخدمات المقدمة بالعيادة.

وكان مقيمون بدبي طالبوا البلدية بمراجعة قرار وقف الخدمات العلاجية البيطرية، منعاً لزيادة عدد الحيوانات المتروكة بالشارع، نظراً لارتفاع كلفة العلاج بالعيادات الخاصة.