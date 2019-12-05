كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| تلاميذ يبعثون الحياة في لوحات لوفر أبوظبي

سمح تلاميذ المدارس من مختلف أنحاء الإمارات لإبداعهم بالتجول بحرية لإحياء العروض الثمينة في متحف اللوفر أبوظبي يوم الأربعاء.

وقام حوالي 60 شابًا من المدارس الخاصة في العاصمة برواية القصص وراء بعض المعروضات الأكثر شعبية من مجموعة المتحف الدائمة.

ولمدة ستة أسابيع، تدرب أطفال من 10 مدارس مع فريق التعليم في متحف اللوفر أبو ظبي لمعرفة كيفية تقديم وتثقيف جمهور المتحف حول الاعمال الفنية الثمينة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وبالتفاعل المباشر مع الجمهور، قدم تلاميذ المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 14 عامًا أداءهم مباشرة كجزء من برنامج المرشدين الشباب الافتتاحي، والذي هو الآن في مرحلته التجريبية.

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وقالت مارال جول بدويان، مديرة موارد التعليم والتعلم في متحف اللوفر أبوظبي “أطلقنا اليوم البرنامج الذي يركز على إتاحة الفرصة للتلاميذ للتعبير عن أنفسهم وتفسير مجموعاتنا بطريقتهم الخاصة”.

وأضافت “لقد أردنا حقًا أن يستخدم التلاميذ إبداعاتهم لإطلاق العنان لما تعلموه عن كل قطعة من القطع التاريخية.. الفن يدور حول التفسير المفتوح بعد كل شيء. ويعد مشروع Young Guides جزءًا من المهمة التعليمية للمتحف لإنشاء نظام بيئي ثقافي في الإمارات”.

وستستمر العروض التقديمية للشباب خلال عام 2020، مع تشجيع المدارس الأخرى على الاشتراك في البرنامج.