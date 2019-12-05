كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كم تبلغ نسبة السكر في مشروبات العلامات الشهيرة في الإمارات

وجدت دراسة أنك عندما تشرب فنجان قهوة احتفالي من أحد المقاهي في عيد الميلاد هذا العام، فقد تستهلك عن غير قصد كمية السكر التي تحتوي عليها أربعة من فطائر الشوكولاتة البيضاء والفراولة.

وقامت مجموعة Action on Sugar في المملكة المتحدة، باختبار بعض العروض الموسمية الشائعة في سلاسل القهوة الشهيرة، ووجدت بعض النتائج المثيرة.

ومن أكثر المشروبات الحاوية على السكر ستاربكس كارميل هوت ستاربكس من ستاربكس مع كريمة مخفوقة مصنوعة من حليب الشوفان، تحتوي على أكثر من 23 ملعقة صغيرة من السكر و 758 سعرة حرارية.

ويتم بيع الكثير من المشروبات الاحتفالية في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك Toffee Nut Lattes في ستاربكس، وكوكيز وكريم هوت شوكولاتة في كوستا كوفي وشوكولاتة ساخنة مملحة في كافيه نيرو.

وطبقًا لـ Action on Sugar، تحتوي شوكولاتة ساخنة مملحة بالكراميل الساخن المصنوع من الحليب منزوع الدسم على حوالي 15 ملعقة صغيرة من السكر (59.6 جم) وتحتوي على 503 سعرة حرارية. وقالت المجموعة إنه يتعين على الشخص العادي ممارسة الرياضة لمدة 90 دقيقة لحرق هذه الطاقة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وقالت هولي غابرييل أخصائية التغذية المسجلة لدى Action on Sugar ” هذه النتائج مروعة، لأن الكثير من سلاسل القهوة قد تعرض صحة العملاء للخطر. وبمجرد أن نبدأ في استهلاك كمية أكبر من السكر، يطلب الجسم الحصول على المزيد”.

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وأضافت “تحتاج المقاهي إلى اتخاذ خطوات أكبر بكثير لتقليل مستويات السكر وتعزيز البدائل الصحية”.

وقال علاء تقي الدين اختصاصي تغذية سريري في مستشفى بدبي “على الرغم من أن الجسم يحتاج إلى القليل من السكر لكي يعمل بشكل طبيعي، إلا أن أي شيء يزيد عن الحد يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن ويمكن أن يتسبب في زيادة مقاومة الأنسولين، مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والالتهابات”.

وصرحت متحدثة باسم شركة ستاربكس لوسائل الإعلام البريطانية أنه يمكن للعملاء اختيار مشروب صغير الحجم وتخصيص مشروباتهم عن طريق طلب حليب قليل الدسم وكميات أقل أو بدون كريم.

وقالت المتحدثة “نحن ملتزمون بتخفيض نسبة السكر في جميع مشروباتنا ومنذ عام 2015 قمنا بتخفيض نسبة 9 في المائة من محتوى السكر في مجموعة شراب الزنجبيل والشراب الأساسي من الفانيليا والكراميل والبندق”.