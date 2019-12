كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أين تم بيع أغلى المنازل بأكثر من 10 مليون درهم في دبي هذا العام؟

لا تزال المناطق الجديدة التي تم تأسيسها في دبي تحتل مرتبة عالية على رادار مشتري العقارات الفاخرة، وفقًا لبحث جديد.

وعلى الرغم من أن صفقة بيع فيلا بقيمة 90 مليون درهم في المنطقة الأولى في مدينة محمد بن راشد هي أغلى عملية شراء منزل في دبي حتى الآن من هذا العام، فإن إلقاء نظرة فاحصة على المعاملات العقارية بقيمة أكثر من 10 ملايين درهم يدل على أن المناطق القديمة لا تزال تهيمن على المبيعات في هذا القطاع.

ووفقًا لإحصائيات Data Finder، منصة البيانات والرؤى العقارية التابعة لـ Property Finder Group، تتصدر مناطق وسط دبي ونخلة جميرا من حيث حجم المعاملات السكنية التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم من يناير إلى أكتوبر.

وأظهرت البيانات أن مشروع إلمار قيد الإنشاء في منطقة الأوبرا يمثل 18 من إجمالي 34 شقة سكنية فاخرة في وسط مدينة دبي.

وأضاف التقرير أنه في جزيرة نخلة جميرا، شكّل رويال أتلانتس ريزدنس 13 من إجمالي 31 صفقة للشقق الفاخرة في الأشهر العشرة الأولى من العام. واستحوذت أليف رزيدنسز في نخلة جميرا أيضًا على 8 معاملات لشقق تزيد قيمتها عن 10 ملايين درهم.

وكانت الشقة التي بيعت مقابل 74 مليون درهم في The One at Palm Jumeirah هي ثاني أكبر صفقة عقارية هذا العام.

ومن المجتمعات السكنية الأخرى التي جذبت انتباه المستثمرين هي الخليج التجاري (خمس صفقات تتجاوز 10 ملايين درهم)، وجميرا (4)، وجميرا بيتش ريزيدنس (4) وميناء خور دبي (4).

وعندما يتعلق الأمر بمبيعات الفلل الفاخرة، فقد حققت المجتمعات الراسخة والجديدة أداءً جيدًا على حد سواء في السنة حتى أكتوبر، وأكبر خمس مجتمعات لأكبر حجم من مبيعات الفلل التي تتجاوز 10 ملايين درهم كانت في دبي هيلز استيت (47 صفقة)، نخلة جميرا (43)، إم بي آر سيتي (32)، تلال الإمارات (22) وجميرا جولف إستيتس (13).

مشاريع الفلل الجديدة الأخرى التي شهدت صفقات المنازل الفاخرة هي جزيرة خليج جميرا، وواجهة دبي البحرية وأكويا من داماك.

وفقًا للبيانات، لا تزال المنازل في تلال الإمارات تتمتع بأعلى متوسط ​​لمبيعات العقارات في دبي. وتبلغ تكلفة فيلا / قصر في تلال الإمارات في المتوسط ​​25.2 مليون درهم، تليها منازل وسط مدينة دبي بتكلفة 22.2 مليون درهم في المتوسط ​، وبولو هومز في المرابع العربية بسعر 21.8 درهم في المتوسط، بحسب أريبيان بيزنس.