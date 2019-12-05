كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مفهوم جديد للطعام الجامايكي في دبي

من المنتظر أن يُطلق Sole DXB، المهرجان الثقافي المستوحى من الهيب هوب في دبي في 5 و 6 و 7 ديسمبر، مفهوم غذاء مستوحى من جامايكا.

وتم تصميمه وتطويره بواسطة فريق Sole DXB، وقد استلهموه من رحلتهم إلى جامايكا في وقت سابق من العام، حيث أخبر شريك Sole DXB راجات مالهوترا موقع caterermiddleeast أنه “لا يمكنك سرد قصة جامايكا بدون طعام جامايكي”.

مع نظام الصوت في المهرجان حتى يتم بناؤه في العاصمة الجامايكية كينغستون، والبلد يلعب دورًا كبيرًا في بداية موسيقى الهيب هوب، سيحتفل Sole DXB بشكل كبير هذا العام.

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وسيقدم الحدث الكثير من المواد الغذائية الجامايكية الرائعة والطعام الشهي مثل الدجاج وأسماك escoveitch ومجموعة متنوعة من الفطائر وفقًا لما ذكره مالهوترا. كما سيتم تقديم وجبات نباتية كاري الخضروات وسلطات الذرة المحلاة.

ستتوفر علامات تجارية أخرى في منطقة جناح الطعام في Sole DXB يتم تقديمه من قبل شريك المهرجان الحصري F&B Deli Delioo، لذلك توقع علامات أمثال Pinza و Shake Shack و Akiba Dori و Taqado Mexican Kitchen في الحدث

وسيقام Sole DXB في منطقة دبي للتصميم وسيقدم عروضاً من وو تانغ كلان وبلاك ستار ووايلي.