كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن La Salle مطعم جديد قريباً في أبوظبي

من المنتظر افتتاح مطعم La Salle الحميم الذي يضم 42 مقعدًا في 31 ديسمبر 2019، ومن المتوقع أن يكون أحد أكثر المطاعم إثارة في أبو ظبي.

يقع La Salle على ضفاف جزيرة السعديات ومستوحى من المنطقة الثقافية، ويبرز عرض متعدد الحواس للمطبخ. وسيكون وجهة حصرية تجمع بين مزيج فريد من الفن والتصميم الداخلي المذهل والمناظر المتلألئة لشاطئ السعديات.

مطعم La Salle الفاخر لتناول الطعام، يستلهم من المركز الفني المحيط به، ويتميز بقطع فنية فريدة من نوعها، مع مزيج من القديم والجديد.

وتسمح النوافذ الممتدة من الأرض حتى السقف للضوء بإغراق المكان، مما يخلق صبغة ذهبية ساحرة. وعندما تغرب الشمس ويحل الظلام يخلق مساحة مثيرة وحميمة، بحسب موقع esquireme.

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ويرأس الشيف سيرجيو كابريرا المطبخ مع أعضاء فريق من أوروبا وأمريكا وجنوب إفريقيا. وكان الطاهي الأرجنتيني قد حصل على العديد من الجوائز في أنحاء العالم، وقد طُلب منه في مناسبات عديدة أن يطهو للملوك والضيوف الدوليين المشهورين.

وأكد الشيف سيرجيو كابريرا أن مطبخه يوقفر أفضل المنتجات، من زيت الزيتون إلى الخل البلسمي البالغ من العمر 100 عام والكمأة الفريدة. وتعرض القائمة أفضل المأكولات المليئة بالألوان النابضة بالحياة والأغذية الغنية. وتشمل الأطباق المميزة Nice La Pissaladière Niçoise (البصل بالكراميل والأنشوجة والزيتون الأسود)، La Bouillabaisse de Marseille (مرق المأكولات البحرية وسمك الراهب وسمك السلحفاة الزرقاء وبلح البحر والثوم وبيكويلو أيولي) و Wagyu Côte de Boeuf (فطر بري، صلصة البيرنيز، هريس الكمأة).