تفتيش على ورش «السلامة الوقائية» في أبوظبي

الشارقة (الاتحاد) نظم قسم الحماية المدنية في الإدارة العامة للدفاع المدني أبوظبي حملات تفتيشية مفاجئة على الورش الفنية للشركات العاملة في مجال السلامة الوقائية.

وأوضح العقيد مهندس محمد سالم حبوش مدير إدارة الحماية المدنية أن الحملات المفاجئة تهدف إلى التأكد من جودة المنتجات في الأسواق وحصولها على جميع الاعتمادات وفق اشتراطات الإدارة العامة للدفاع المدني تطبيقاً للائحة التنفيذية رقم 213 لسنة 2017 والمعايير الفنية التي يطلبها كود الإمارات لسلامة الأرواح والممتلكات.

وأكد أهمية مطابقة هذه المنتجات للمعايير الفنية المطلوبة ضماناً لفاعلية وكفاءة منظومة الوقاية والسلامة في المباني.

ودعا أفراد الجمهور إلى ضرورة التأكد من تراخيص منافذ بيع هذه المنتجات عن طريق إظهار تراخيصها لمزاولة النشاط من الإدارة العامة للدفاع المدني.

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